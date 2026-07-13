Кой уби Ивана? Бащата на мъртвото момиче разкрива схема за продажба на наркотици

До зловещи разкрития и схема за продажба на наркотици е довело собственото разследване на Стойне Стойнев. Той е баща на 16-тодишната Ивана, която полетя от 5-ия етаж на жилищен блок в Благоевград.

Поолицията обяви, че това е станало на купон с наркотици, но

Стойнев твърди, властта прикрива убийство.

Неговото разследване и телефонът на дъщеря му го отвежда до чатове, крипто плащания и GPS координати за т.нар. „дропове", става ясно от репортаж на бТВ.

Стойнев твърди също, че Димитър Смилков не е падал от петия етаж, не е хвърлен оттам, а е избягал от полицията и така се е наранил.

Кой уби Ивана? Има трима живи свидетели и тримата са участници в това нещо, пита бащата.

След смъртта на Ивана баща ѝ разбива профила ѝ в Instagram. Вместо обикновени разговори той открива там десетки чатове, които според него разкриват схема за поръчване на наркотици чрез криптовалута и т.нар. „дропове".

Свързани статии Родителите на загиналата в Благоевград Ивана призовават за подкрепа

„Нещата, които намерих там, са страшно потресаващи. Има си „меню", има описание как да си поръчате и как да ги платите на терминал", казва Стойне Стойнев.

Според откритите чатове поръчките се плащат чрез Litecoin през Revolut и кеш терминали. След потвърждение на превода клиентът получава GPS координати и видеоклип с мястото, откъдето да вземе наркотиците.

Една от локациите в Telegram и Signal каналите за доставка на наркотици е зад електрически табла.

Там доставчиците са криели „стоката".

Свързани статии Бащата на загиналата Ивана: Върху дъщеря ми е имало насилие

„Този, който си го е купил, да дойде да си ги вземе, като му пращат локация и клип, но след като им е пратил бележката от терминала, че е внесъл пари", казва още Стойнев.

Ж.к. „Запад" в Благоевград е втората локация, открита в Instagram профила на Ивана за доставка на наркотици. Това е и едно от местата, които се виждат във видеоклиповете с указания откъде децата могат да вземат наркотици.

„Основните канали са Telegram и Signal, но кой стои зад това, вече трябва да установят властите", посочва бащата на Ивана.

Дни след трагедията директорът на полицията в Благоевград потвърди,

че по случая има данни за поръчани по интернет наркотични вещества.

„Децата са си поръчали по интернет, преди около месец, по Telegram – ЛСД", каза старши комисар Илия Тупаров.

За един баща това са последните следи, останали от живота на дъщеря му. За институциите – твърдения, които трябва да бъдат проверени. А за всички родители – предупреждение, че понякога най-опасният свят се крие в телефона на собственото им дете.