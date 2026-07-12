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Дъщеря на политик е хваната да шофира с над 2 промила в кръвта след гонка с полицията

В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин

12.07.2026 | 15:23 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа през нощта.

Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверката тя била тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ, съобщи Нова телевизия.

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От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който двамата са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.

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