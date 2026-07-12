Уникално цвете: в света го има само край Враца и Банско

находище на уникално растение във Врачанско

Снимка: Природен парк "Врачански Балкан"

Във Врачанския Балкан екоексперти провериха находището на уникално растение, което се среща само в две малки местнотности в света - около Враца и Банско, съобщава БНР. Растението е критично застрашен вид, вписан в Червената книга на България и подлежи на ежегодно наблюдение.

Родината на Келереровият центрантус е България, защото след ледниковия период растението е оцеляло само на две места в света - в местността "Веждата" на територията на Природен парк „Врачански Балкан” и в района на Бански Суходол в Национален парк „Пирин”. Красивата храстоподобна трева с малки съцветия в нюанси на розово и лилаво и висока над метър обитава особен терен, който съчетава скален венец и сипей.

Във Врачанския Балкан находището му е защитена местност над село Челопек, където е строго забранена пашата на домашни животни, всякаква стопанска дейност, както и късането на растението и добиването на семена, цвят и листа от него.

От години експерти от Врачанската инспекция по опазване на околната среда и водите и от Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" проверяват състоянието на находището всяко лято.