Уникално цвете: в света го има само край Враца и Банско

находище на уникално растение във Врачанско
Снимка: Природен парк "Врачански Балкан"
Във Врачанския Балкан екоексперти провериха находището на уникално растение, което се среща само в две малки местнотности в света - около Враца и Банско, съобщава БНР. Растението е критично застрашен вид, вписан в Червената книга на България и подлежи на ежегодно наблюдение.
Родината на Келереровият центрантус е България, защото след ледниковия период растението е оцеляло само на две места в света - в местността "Веждата" на територията на Природен парк „Врачански Балкан” и в района на Бански Суходол в Национален парк „Пирин”. Красивата храстоподобна трева с малки съцветия в нюанси на розово и лилаво и висока над метър обитава особен терен, който съчетава скален венец и сипей.
Във Врачанския Балкан находището му е защитена местност над село Челопек, където е строго забранена пашата на домашни животни, всякаква стопанска дейност, както и късането на растението и добиването на семена, цвят и листа от него.
От години експерти от Врачанската инспекция по опазване на околната среда и водите и от Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" проверяват състоянието на находището всяко лято.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.