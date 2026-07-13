България трябва да положи повече усилия в енергийното си развитие. Това заяви в "Операция История" изследователят, издател и ядрен физик по образование Николай Колев.

"Един мой приятел физик каза, че тая година имало само пет кандидата за специалността "Физика". Дали е вярно, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдещето и тяхната експлоатация. Държавата трябва да се заеме по съвсем друг начин с "производството" на специалисти. Вижте как стана с учителите - повишиха им заплатите и изведнъж тази професия стана интересна", посочи Колев пред Bulgaria ON AIR. "Бих искал да апелирам към всички онези, които носят отговорност за българската държава - ако искат един ден да експлоатират два блока по хиляда мегавата, в момента трябва да има масивна промяна по създаване на кадрите."

Би следвало да изучаваме тази част от нашата история. Както виждаме, те са говорили същия език, който ние сме говорили, както ни казват всички автори", категоричен беше изследователят пред Bulgaria ON AIR.

"Днешното схващане за хазарите е, че това е мюсюлмански народ - че това, което виждаме около Каспийско море, Туркистан, Казахстан и другите тюркски народи, е едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България."