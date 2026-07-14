Днес излиза първото класиране за гимназиите в София

Първото класиране за прием след седми клас в столичните гимназии ще бъде обявено днес.

Кандидатстването за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година се проведе от 8 до 10 юли изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град.

В помощ на учениците и техните родители РУО предостави интерактивна карта на училищата в столицата, както и информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала.

Балът за прием в отделните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Всички оценки, необходими за класирането, се въвеждат служебно преди началото на процедурата по балообразуване.

От РУО напомнят, че системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни.

Кандидатстването се извършва чрез електронна платформа, в която всеки ученик разполага с индивидуален профил и код за достъп. Чрез него могат да бъдат посочени училища както в София, така и във всеки друг регион на страната.

Броят на желанията не е ограничен. Кандидат-гимназистите могат да включат не само най-предпочитаните от тях училища, но и паралелки, за които имат реален шанс за прием според бала си. Ако бъдат посочени единствено училища с традиционно висок приемен бал, съществува риск ученикът да не бъде класиран.

Резултатите от националното външно оценяване след седми клас бяха обявени от Министерството на образованието и науката на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха на 17 и 19 юни с участието на близо 110 000 седмокласници и десетокласници от цялата страна.