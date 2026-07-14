Радев за бюджета: Не приемам критики и акъл от партии, които ни докараха до катастрофа

Премиерът Румен Радев коментира от Париж решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия. Той изрази задоволство, че за първи път България открито защити своя национален интерес.

Радев е във Франция по покана на френския президент Еманюел Макрон и ще присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на страната. По всяка вероятност това ще бъде последният парад на Макрон.

"За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това. Европейският съюз е силен само, когато силни са и неговите държави членки. Когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори", каза премиерът.

Той коментира и проектобюджета, заради който вече се заговори и за протести от страна на Асен Василев.

Радев бе категоричен, че не би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

"Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма", заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

"Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит", каза Радев.

"Коалицията на желаещите" не е за нас

Лично получих покана за участието на България в "Коалицията на желаещите" от президента Макрон, но ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава помощ не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията, заяви Румен Радев.

Що се отнася до новата „антиракетна коалиция“ и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз.

"Предложения и идеи до момента сме виждали много, но решенията се вземат в друг формат и България участва активно във всички тези формати", уточни Радев.