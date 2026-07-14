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Млад шофьор удари 7-годишно дете в Бургас

Детето е изскочило внезапно на пътя, с мозъчно сътресение е

14.07.2026 | 10:28 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

7-годишно момиче пострада при пътен инцидент в бургаския жилищен комплекс "Славейков" около 19:00 часа снощи, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало в района пред вход 5 на блок 56. 

По първоначални данни кола с бургаска регистрация, управляван от 18-годишен шофьор с 10-месечен стаж зад волана, е блъснал с предната лява част на автомобила внезапно излязло на пътното платно 7-годишно момиче от айтоското село Съдиево, което е тичало.

Детето е получило мозъчно сътресение. То е прегледано в болница, след което е освободено за домашно лечение. Няма опасност за живота му.

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