Синер с ново гадже, бившето на Шумахер

Освен с титла от Уимбъдън, Яник Синер може да се похвали с ново гадже.

Италианецът, който след раздялата си с руската тенисистка Анна Калинска, дълго време беше сингъл. Сега обаче в фокуса на световните медии и социалните мрежи попадна неговата приятелка – датският модел и предприемач Лейла Хасанович. Тя изгледа драматичния финал от ложата на Синер, а телевизионните камери редовно улавяха емоционалните ѝ реакции, което предизвика вълна от коментари сред феновете.

Според близки до двамата,

връзката им датира от лятото на 2025 г., но грижливо е била пазена в тайна.

Синер е известен с това, че ревниво пази личния си живот. Лейла обаче вече е неотлъчно до него, предава БГНЕС.

Хасанович (26 г.) е родена в Копенхаген в семейство на бежанци от Сребреница, Босна и Херцеговина, където сръбската армия извърши геноцид през лятото на 1995 година. Тя има успешна кариера като модел и инфлуенсър, учила е журналистика в САЩ, а на 21 години става финалистка в конкурса „Мис Вселена Дания“. Преди връзката си с настоящия шампион от Уимбълдън, Хасанович имаше дългогодишни отношения със сина на легендата Михаел Шумахер – Мик.