В кадър: Последно сбогом с Александър Александров, издигнал България сред космическите държави

Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR Последна почит на втория български космонавт генерал-майор о.р. Александър Александров 1 / 14 / 14

Президентът Илияна Йотова, военни и близки отдадоха последна почит на втория български космонавт генерал-майор о.р. Александър Александров, който почина на 10 юли. Поклонението пред паметта на о.р. генерал-майор Александров – военен летец, космонавт, учен и офицер е в Централния военен клуб в София.

Сред присъстващите на поклонението бяха и министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, както и посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова.

България се разделя с един от своите съвременни герои, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти на поклонението на о.р. генерал-майор Александър Александров – военен летец, космонавт, учен и офицер.

Достоен български офицер, нашият космонавт, човекът, който посвети живота си на България, нейната слава, на космическата наука, каза Йотова, цитирана от БТА.

Надявам се един ден заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него за България се говореше като за космическа държава, каза още президентът.

Александър Александров ще бъде запомнен с неговия професионализъм, с неговата отговорност и смелост да изведе България на такива висоти, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов след поклонението пред втория български космонавт.

Надявам се да следваме това, което ни е завещал, добави началникът на отбраната.

Александър Александров е добър пример за всички млади хора, които гонят своята цел и я постигат, благодарение на всеотдайност, работа и героизъм, каза директорът на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките проф. Георги Желев след поклонението.

По думите на проф. Желев Александров заслужено е герой на България и не само.

В Института сме много привързани към него. Колегите още си спомнят за него с добро. Трябва да си спомним и за неговия принос във връзка с това, че като втори българин, полетял в Космоса, е издигнал България на трето място в света като държава с повече от един космонавт, каза още проф. Желев.

България трябва да знае, че е имала космонавти и че има космонавти, каза космонавтът Красимир Стоянов след поклонението пред втория български космонавт.

Красимир Стоянов е третият български космонавт, включен в дублиращия екипаж на "Союз ТМ5", като дубльор на втория български космонавт Александър Александров.

Ще го носим постоянно в сърцето си. Ще го запомня с изключително сериозната му подготовка. Споменът за него още от нашата подготовка в Звездното градче през 1987-1988 г. беше прекрасен. Преживяхме много хубави и много трудни моменти, но бяхме един сплотен екип, каза Стоянов.

Първият български космонавт Георги Иванов също изказва съболезнования, но, за съжаление, физически нямаше възможност да дойде, добави Красимир Стоянов.

Напусна ни генерал-майор Александър Александров, написа премиерът Румен Радев в профила си във Фейсбук в петък. Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност, посочи Радев.

„Светъл път към звездите!“, написа по повод кончината на Александър Александров кметът на родния му град Омуртаг Джунейт Йонузов.

От Руското посолство също изразиха преди два дни дълбоката си скръб относно кончината на Александров.

Кой е ген.-майор Александър Алекснадров

Вторият български космонавт ген.-майор Александър Александров е роден на 1 декември 1951 година.

През 1974 г. завършва Висшето военновъздушно училище (ВНВВУ) "Г. Бенковски" в Долна Митрополия, като инженер-летец, и служи като старши пилот. До 1978 г. служи в бойните части на ВВС като пилот на изтребител-бомбардировач. През 1978 –1979 г. получава квалификация „космонавт- изследовател“ на космически кораб „Союз“ и орбитална станция „Салют“ в Центъра за подготовка на космонавти „Юрий Гагарин“.

През 1979 г. е дубльор на първия български космонавт Георги Иванов.

През 1983 г. Александър Александров защитава кандидатска дисертация в Института за космически изследвания на Академията на науките на СССР на тема „Регистриране на светенето на горната атмосфера в активните космически експерименти“ и получава степен "доктор". От 1985 г. е заместник-директор на Института за комически изследвания при БАН, от 1986 г. е ст. н. с. ІІ ст. и ръководител на направление "Специални космически изследвания" в Института за космически изследвания при Българската академия на науките (БАН). През 1987 – 1988 г. е на обучение в Центъра за подготовка на космонавти „Юрий Гагарин“.

От 7-и до 17 юни 1988 г. Александър Александров лети на борда на съветския космически кораб „Союз-ТМ-5“ заедно със съветските космонавти Анатолий Соловьов, командир на полета, и бординженера Виктор Савиних. На 9 юни 1988 г. корабът се скачва с космическата орбитална станция „Мир“. Полетът на „Союз ТМ-5“ продължава 9 дни и 20 часа, през което време тримата космонавти извършват 56 успешни научни експеримента, включително изпитване на български храни за космонавти, с 9 уникални прибора, разработени и създадени изцяло от български учени и специалисти по програмата „Шипка“ по повод 110-ата годишнина на Шипченската епопея. При изпълнението на програмата Александър Александров извършва над 50 научни експеримента и участва в обработването на получените резултати. След като материалите са донесени на Земята и са обработени, се правят нови уточнени карти на България.