Войната на Русия срещу собственото ѝ бъдеще

Русия не се срива. Тя претърпява потенциално по-опасна трансформация: велика сила бавно канибализира собствените си икономически, демографски и геополитически основи, за да поддържа война, която не може да си позволи да загуби и очевидно не може да спечели. Под патината на нормалността на Кремъл се извисява вечният въпрос на Владимир Ленин: Какво да се прави?

След нахлуването на Кремъл в Украйна през 2022 г. западните анализатори са склонни да се колебаят между две погрешни предположения – че колапсът е неизбежен или че устойчивостта на Русия е доказателство, че санкциите са се провалили. И двете интерпретации пропускат по-голямата история: бавната и постоянна ерозия на икономическите основи на Русия, пише за TNI Д-р Ерик Руденшилд, бивш директор за Централна Азия в Съвета за национална сигурност на САЩ при президентите Доналд Тръмп и Джо Байдън.

Тази война подкопава самите основи на руската мощ. Кремъл ликвидира икономическите, човешките и геополитическите активи, които направиха Русия велика сила. Днешното угасване на руската държава не е това, което Ленин е предсказал. Контролът и разширяването на държавната собственост от руския президент Владимир Путин е за сметка на масите, а не в тяхна полза.

Днешна Русия остава способна да се бори и продължава да произвежда оръжия, да набира войници, да изнася енергия и да издържа на наказания на ниво, което би предизвикало много други държави. И все пак войната все повече трансформира Руската федерация в система, която оцелява, като подкопава самите основи на настоящата и бъдещата ѝ мощ. Кремъл успя да превърне икономическите ресурси във военна продукция, но на голяма цена. Чуждестранните инвестиции пресъхнаха, пазарите за руски стоки значително се свиха, а инфлацията се покачва, докато приходите се сриват. Въпросът е дали ще остане достатъчно от икономическата жизненост, човешкия капитал и геополитическото влияние на Русия, след като войната приключи.

Това не е просто икономическа, но и политическа история. Руските елити са се адаптирали към политическа икономия по време на война, в която олигарсите, отбранителните индустрии и регионалните чиновници все повече зависят от военните разходи. Мощните избиратели сега печелят от удължаването на конфликта.

След четири години на привидно неограничени военни разходи, мобилизация на работна сила, националистическа реторика и репресии, Кремъл изглежда неразривно е обвързал легитимността си с продължаваща война. Освен всяко споразумение, което би спасило лицето, прекратяването на тази война би изисквало не само демобилизиране на негодуващата и деморализирана армия, но и разплитане и преориентиране на устойчивата политическа икономика, която я поддържа.

Засега разходите по време на война маскират много от тези уязвимости. От 2022 г. насам руската икономика става все по-зависима от държавните военни разходи. Разходите за отбрана и сигурност сега представляват приблизително 40-50 процента от федералните разходи и близо 10 процента от БВП. Официалните данни за растеж остават положителни, въпреки икономическия спад. Но тези фактори не се равняват на растеж на здрава икономика.

Растежът, измерен чрез артилерийски снаряди, бронирани машини и военни заплати, не създава траен просперитет. Насърчаването от страна на Москва на военно-промишления комплекс стимулира инфлацията на заплатите, като предлага на работниците премии, което от своя страна принуждава неотбранителните индустрии да повишават собствените си заплати, за да се конкурират за същия работна ръка. Икономиката все повече прилича на своя съветски предшественик, показвайки на пръв поглед очевидна производителност, но разчитайки на антиконкурентни държавни разходи и контрол.

Националният фонд за богатство на Русия се равняваше на 6,5% от БВП преди войната.

До април 2026 г. ликвидните му активи бяха паднали до по-малко от една трета от това ниво, което рязко намали основното фискално пространство за маневриране на Москва. Ключовите приходи от петрол и газ намаляха с около 45% в сравнение с предходната година.

Ниският държавен дълг на Русия означава, че незабавен икономически колапс е малко вероятен. Но войната става все по-скъпа, тъй като Москва се измества от резерви и приходи от енергия към увеличен дълг, по-висока инфлация и крехки регионални бюджети. Дори гробовите, наградите „пари от ковчега“, изплащани на семействата на починали войници, се оказват напрежение. Обръщането на Кремъл към банките за финансиране накара тези институции да поемат по-рискови заеми.

Обикновените руснаци започват да усещат тежестта, точно когато ЕС подготвя нов пакет от санкции. Повече от половината от анкетираните предприятия съобщават за спад в продажбите, докато нарастващият дълг на домакинствата и неизпълнението на заеми сега представляват това, което една европейска разузнавателна оценка описва като „експлозивен риск“.

Недостигът на работна ръка сега засяга невоенните индустрии, вариращи от производството до транспорта и строителството, тъй като милиони работници са били привлечени в отбранителните индустрии, мобилизирани на военна служба или емигрирали в чужбина. Близо 1 милион руснаци - непропорционално млади, образовани и икономически продуктивни - са напуснали страната след инвазията. Този интелектуален отлив ще има дълготрайни последици за руската икономика, тъй като се очаква малцина някога да се завърнат. Докато рубли могат да бъдат печатани, машинисти, лагери и модули за авионика не могат. Основната пречка на Русия не е достъпът до капитал, а до работници, компоненти и промишлен капацитет.

През 2025 г. Киев промени стратегията си към насочване към инфраструктурата, която е в основата на военната икономика на Русия. Докато голяма част от конфликта се измерва с териториални придобивки, най-ефективната офанзива на Украйна може би сега е икономическа, а не географска. През последните две години украинската война с дронове се е развила от случайни символични удари в продължителна кампания от кинетични санкции, насочени към инфраструктурата, която е в основата на руската военна и икономическа мощ.

Рафинерии, складове за гориво, летища, логистични центрове, радарни станции и промишлени съоръжения са станали мишени. Тези атаки имат значение не защото която и да е отделна рафинерия определя изхода на войната, а защото налагат кумулативни разходи. За разлика от финансовите санкции, тези разходи не могат да бъдат отписани или заобиколени, тъй като те директно унищожават производствения капацитет, който трябва да бъде ремонтиран, защитен или заменен.

Западните наблюдатели често погрешно разбират способността на Русия да превърне страданието в стратегически успех. Русия победи Наполеон и Хитлер, но във войни за национално оцеляване, които мобилизираха защитата срещу нахлуването в родината. Настоящият конфликт е коренно различен, като Русия се опитва да поддържа офанзивна война по избор, а не война за национално оцеляване. Геополитическите последици от усилията ѝ се отразяват в бившата съветска сфера, далеч отвъд Украйна.

Нарастващите бюджети за отбрана на Европа няма да са достатъчни,

за да поддържат НАТО, освен ако континентът не рационализира фрагментираната си отбранителна индустриална база.

В продължение на десетилетия влиянието на Москва в цяла Евразия се основаваше на комбинация от военна мощ, износ на енергия, икономическа интеграция и схващането, че Кремъл е незаменим гарант за сигурност в региона. Това схващане се влоши значително. Армения се дистанцира от руската архитектура за сигурност след неспособността или нежеланието на Москва да се намеси по време на разпадането на Нагорни Карабах.

Казахстан продължава да търси алтернативни маршрути за износ и по-голяма свързаност през Каспийско море. Узбекистан непрекъснато диверсифицира дипломатическите си отношения. Дори Беларус, най-близкият военен съюзник на Москва, внимателно избягва да бъде въвлечена във войната, особено след като капацитетът на Украйна за военни удари нарасна.

Може би най-ясният знак за променящата се съдба на Москва е зависимостта ѝ от някогашни по-малки партньори. Кремъл сега разчита в голяма степен на севернокорейските артилерийски снаряди и балистични ракети, иранската технология за дронове и китайските индустриални вериги за доставки, за да поддържа военната си икономика. За страна, която се гордееше със стратегическата си автономия, принудителната зависимост от Северна Корея за боеприпаси не е адаптация, а унижение.

Въпреки че президентът Путин започна инвазията си отчасти, за да се противопостави на предполагаемото западно посегателство, четири години по-късно Русия се отказа от голяма част от стратегическата си автономия и стана икономически по-зависима от Китай, отколкото когато и да било след разпадането на Съветския съюз. Енергийният сектор илюстрира тази трансформация най-ясно.

В продължение на десетилетия петролът и природният газ служеха не само като потоци от приходи за Москва, но и като инструменти на нейната геополитическа мощ. Руските тръбопроводи оформиха европейската енергийна политика, а износът на въглеводороди финансираше военна модернизация и затвърди регионалното влияние на Москва. Този модел непрекъснато намалява. Последователните санкции принудиха руските енергийни компании, включително Лукойл, Газпром и Роснефт, да се откажат от активи, да преструктурират операциите си и да се оттеглят от основните международни пазари.

Русия вероятно ще продължи да изнася енергия в продължение на десетилетия. И все пак всеки загубен европейски клиент, всяка пратка с отстъпка до Азия и всеки алтернативен транзитен маршрут, разработен през Евразия, намалява политическото влияние, което някога е генерирала енергията на Кремъл. В много отношения Русия сега превръща дългосрочния геополитически лост в краткосрочни пари. Тази търговия може да поддържа войната, но едновременно с това отслабва бъдещето на Русия. Продажбите на стратегическите активи на Москва днес са предаването на източниците ѝ на влияние утре. Русия вече не инвестира в бъдещето си – тя го ликвидира.

Нищо от това не означава, че Москва е на ръба на поражението. Само икономическият натиск няма да принуди Русия да се откаже от целите си. Руската държава остава изключително способна да налага разходи на обществото, като потиска потреблението, пренасочва капитала, контролира информацията и принуждава към болезнени икономически избори. Москва може да продължи да се бори с години, но постоянството не е еквивалентно на сила. Западните политици често бъркат устойчивостта на Русия с доказателство за трайна сила, но те не са едно и също нещо. Силата измерва способността за регенериране на властта. Въпреки че Русия може да е в състояние да поеме изумителни загуби, тя също така ипотекира капацитета си да възстанови традиционните източници на националната си мощ.

Следователно, по-важният въпрос е какво се появява след това. Военните икономики са трудни за пренасочване и обръщане. Цели региони, които сега зависят от военни договори, ще трябва да преминат към нови източници на растеж, като същевременно се справят с милиони работници, както пряко, така и косвено, обвързани с разходите за отбрана. Руските банки са се адаптирали към финансиране на държавни заеми. Политическите елити са се реорганизирали около приоритетите и печалбите по време на война. Мирът не би решил автоматично тези проблеми, нито би възстановил геополитическата позиция на Русия до нивото ѝ отпреди 2022 г.

Следвоенна Русия също ще се сблъска със значително променена външна среда. Европейските енергийни пазари са се диверсифицирали. Централноазиатските държави и Южен Кавказ са намалили риска от своите икономики и са си осигурили нови партньорства, изграждайки все по-интегрирана търговия чрез маршрути, които не зависят от Москва. Голяма част от това загубено влияние може да се окаже трудно за възстановяване от Русия, независимо от това как ще завърши войната.

Това повдига една последна и неудобна възможност. Най-опасният резултат може да не е победоносна Русия, нито пък рухваща такава. Възможно е Русия да се появи от Украйна като омаловажен и непримирим, въоръжен с ядрено оръжие Ваймар: по-беден, по-малко влиятелен, негодуващ, реваншистки настроен и убеден, че поражението му не е резултат от стратегически грешки, а от предателство и недостатъчна решителност.

За политиците във Вашингтон, Брюксел и другаде това разграничение е от решаващо значение. Русия остава опасна именно защото остава устойчива. Но устойчивостта не бива да замъглява по-дълбоката траектория. Най-голямото последствие от войната на Путин в крайна сметка може да не е това, което тя прави на Украйна, а това, което прави на самата Русия.

Кремъл започна инвазията, за да възстанови руското величие, да обърне геополитическия упадък и да потвърди първенството на Москва в цяла Евразия. Вместо това войната изглежда изостря и ускорява много от самите тенденции, които е била предназначена да спре: икономическа зависимост, демографска ерозия, свиващо се регионално влияние и нарастващо фискално напрежение. Кремъл финансира днешното бойно поле, като ликвидира основите на утрешната национална мощ.

Русия може да продължи да мобилизира, да взема заеми и да се бори. Тя може да продължи да изнася нестабилност. Но всяка допълнителна година война превръща все повече от бъдещето на страната в настоящ военен капацитет. Путин започна тази война, за да напомни на света за руското величие. Историята може би ще я запомни като войната, която изчерпа и подкопа основите на руската мощ. Въпросът вече не е дали Русия може да издържи войната. Въпросът е каква Русия остава, когато войната най-накрая приключи?