18-годишна се качи зад волана след употреба на метамфетамин

18-годишно момиче е задържано в Свищов, след като било установено да шофира след употреба на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Проверката е извършена по време на специализирана полицейска операция. Зад волана на автомобила била 18-годишна местна жителка, а направеният тест отчел положителен резултат за метамфетамин.

Момичето е дало и кръвна проба за химичен анализ. То е задържано за срок до 24 часа, а по случая е образувана преписка.

При последвалото претърсване на колата полицаите намерили свивка и част от саморъчно свита цигара с листна маса.

Общото количество било около 1,5 грама, а полевият наркотест реагирал на марихуана.

По този случай е образувано бързо производство.

Преди дни при акция срещу разпространението на наркотици в Горна Оряховица бяха задържани двама младежи и техният предполагаем дилър.