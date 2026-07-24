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18-годишна се качи зад волана след употреба на метамфетамин

Полицията намерила и марихуана в колата

24.07.2026 | 11:23 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

18-годишно момиче е задържано в Свищов, след като било установено да шофира след употреба на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Проверката е извършена по време на специализирана полицейска операция. Зад волана на автомобила била 18-годишна местна жителка, а направеният тест отчел положителен резултат за метамфетамин.

Момичето е дало и кръвна проба за химичен анализ. То е задържано за срок до 24 часа, а по случая е образувана преписка.

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При последвалото претърсване на колата полицаите намерили свивка и част от саморъчно свита цигара с листна маса.

Общото количество било около 1,5 грама, а полевият наркотест реагирал на марихуана.

По този случай е образувано бързо производство.

Преди дни при акция срещу разпространението на наркотици в Горна Оряховица бяха задържани двама младежи и техният предполагаем дилър.

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Тагове:

метаамфетамин наркотици марихуана шофьор
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