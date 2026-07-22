В Иран: България рискува да бъде въвлечена по-директно в конфликта със САЩ

Във вторник България предприе действия за разрешаване на американски самолети за зареждане с гориво във въздуха да подкрепят операции в Близкия изток, което предизвика предупреждение от Техеран и увеличи риска членката на НАТО да бъде въвлечена в ирано-американския конфликт. пише иранската медия Iranintl.

Парламентарната комисия по отбрана одобри правителствено предложение, разрешаващо разполагането на до осем американски самолета-цистерни и 250 американски военни във военновъздушната база Безмер в югоизточна България, съобщава CNN.

Българският президент Илияна Йотова заяви във вторник, че приемането на до осем американски самолета-цистерни KC-135 и 250 военни във военновъздушната база Безмер няма да направи България страна във войната в Иран. Тя добави, че парламентарното одобрение се изисква по закон и че правителството следва правилната процедура.

Съединените щати са поискали разполагането да се проведе от 24 юли до 1 октомври в подкрепа на операциите в Близкия изток, според CNN. Танкерите за зареждане с гориво във въздуха позволяват на други военни самолети да останат във въздуха по-дълго и да действат на по-големи разстояния.

В доклада се казва, че Централното командване на САЩ е отказало да обсъжда предложеното разполагане, добавяйки:

"По съображения за оперативна сигурност не обсъждаме движението на войските, нито спекулираме с бъдещото разположение на силите."

Този ход се основава на установени военни отношения между София и Вашингтон

Съгласно двустранно споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано през 2006 г., България определи Безмер като обект за съвместно ползване от българските и американските сили. Споразумението предоставя рамка за американско военно присъствие в базата, но мащабът и заявената цел на последното разполагане доближиха България до конфронтацията между Вашингтон и Техеран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява нейната територия или военни съоръжения да бъдат използвани в подкрепа на американски операции, насочени срещу Иран. Багаей заяви, че всяко участие в планирането или провеждането на подобни операции би се равнявало на съучастие в това, което той нарече "престъплението агресия и военни престъпления". Той призова пълния парламент на България да отхвърли предложението.

Членството на България в НАТО добавя по-широко измерение на сигурността. Член 5 от Северноатлантическия договор гласи, че въоръжено нападение срещу един член се счита за нападение срещу всички.

Ако България бъде нападната, всеки съюзник от НАТО ще бъде длъжен да съдейства, като предприеме, индивидуално и с останалите членове, действията, които сметне за необходими. Този отговор може да включва използването на въоръжена сила, но не би изисквал автоматично всеки съюзник да влезе в конфликта по един и същи начин.

През 11-те дни след изтичането на меморандума за разбирателство от Исламабад, Иран многократно атакува държави от Персийския залив и други страни в региона, заявявайки, че е насочен към американски военни бази, използвани в операции срещу него. Този опит, съчетан с възникващата дипломатическа конфронтация между Техеран и София, повдига възможността България да бъде въвлечена по-директно в конфликта, ако нейната територия бъде използвана за подкрепа на американските военни операции срещу Иран.