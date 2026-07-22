САЩ обещаха да пазят България от всякакви потенциални заплахи

САЩ обещава, че България ще бъде защитена от всякакви заплахи, произлизащи от това, че авиобаза "Безмер" ще бъде използвана от американски самолети, участващи във войната в Иран. Това става ясно от изявление на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM).

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни срещу - и да противодействаме - на всякакви потенциални заплахи", гласи позицията на USEUCOM, пубрикувана в X.

The U.S. has regional defense capabilities in NATO's eastern flank, including Bulgaria, and we work closely with the Bulgarian government, as well as our Allies and partners in the broader region, to remain vigilant against - and to counter - any potential threats. pic.twitter.com/G5UCSsLsXf — U.S. European Command (@US_EUCOM) July 21, 2026

Вчера Иран отправи заплаха срещу България заради разполагането на 8 американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер", както и до 250 души персонал

Самолетите трябва да кацнат у нас в петък, 24 юли, и да останат до 1 октомври. Според нотата, изпратена от САЩ, те ще участват в "подкрепа на операции в Близкия изток", като от дни президентът на САЩ Доналд Тръмп отправя все по-сериозни заплахи за удари по Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей след това предупреди България да не позволява нейната територия или военни съоръжения да бъдат използвани в подкрепа на американски операции, насочени срещу Иран. Багаей заяви, че всяко участие в планирането или провеждането на подобни операции би се равнявало на съучастие в това, което той нарече "престъплението агресия и военни престъпления". Той призова пълния парламент на България да отхвърли предложението.

В отговор МВнР на България заяви, че страната ни изпълнява съюзническите си ангажименти към САЩ, но това не означава участие във военни действия срещу Иран.

"Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", заявяват от министерството.