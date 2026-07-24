Кметът на Безмер: Ако няма заплаха, защо управляващите не си изнесат заседанията тук?

Напрежение в селата в близост до авиобаза “Безмер”, където се очакват американските самолети-цистерни. Стигна се до това, че кметовете на общините в Ямболска област се обявиха против разполагането на самолетите.

В самото село Безмер местните започнаха подписка против пребазирането на военната техника.

"За два дни в село Безмер 475 души се подписаха - около 50% от жителите. Безмер е в пряка близост, но много колеги от други населени места инициираха такава подписка. Днес ще ги съберем и ще ги дадем на министъра на отбраната. Да видим каква ще бъде неговата реакция. Исканията ще си ги отправят гражданите", каза кметът на селото Росен Русев в предаването "България сутрин".

Според него подписката няма да промени нещата, но гласът на хората трябва да бъде чут. "Хората се чувстват донякъде застрашени от пряката заплаха от Иран”, на мнение е Русев.

Пред Bulgaria ON AIR Русев подчерта, че самолети винаги е имало и хората са свикнали, но за пръв път има отправена нота от друга страна, че базата може да стане цел на военен удар.

"Ако няма заплаха, защо управляващите не си изнесат заседанията в нашето населено място за времето, в което пребивават самолетите тук? И ние, които сме застрашени, да бъдем със статут на украинските бежанци и да бъдем изпратени на Черноморието", каза още Русев.

За тази вечер в 18 часа е организиран граждански протест в Безмер. Кметът очаква в него да се включат и хора от близките населени места.

"Не искаме да махнем самолетите от село Безмер. Хората не виждат България като страна в този конфликт. Поне премиерът Радев да заповяда в региона и да чуе от какво се притесняват хората", заяви в края на разговора Русев.

Гледайте видеото с целия разговор.