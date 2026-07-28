Шишков: Незаконното строителство се превърна в национална епидемия

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пътната безопасност, инцидента от вчера с автобус на градския транспорт и политическото напрежение в пленарна зала.

Пред БНТ министърът не коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент и подчерта, че решението за евентуална подкрепа ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящият момент.

"Ще се вземе решение, ще бъде обявено и всички ще го разберем. Мисля, че специално за такъв тип теми, които се коментират в политическото пространство, непрекъснато някой предлага нещо, а след това се оказва, че то вече не е актуално. "Прогресивна България" има малко по-различен стил и на управление, и на вземане на решения. Взима се трайно решение, обявява се и след това се прави съответното политическо действие. Съвсем скоро всички ще разберете”, обясни Шишков.

Той добави, че в момента правителството се фокусира върху управлението на страната и натрупаните проблеми,

"Имаме толкова много проблеми, които всички виждате като наследство, и решения, които трябва да се взимат мигновено. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Бих казал - от икономическо блато, но не само икономическо. Наследството е тежко и заради липсата на проекти и перспектива”, смята Шишков.

Мантинелите и пътната безопасност

Регионалният министър коментира поредицата тежки катастрофи в страната през последните седмици и обясни, че се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата.

"Най-важното, което трябва да се каже, е, че имаме наредба за мантинелите, съгласно която в определен срок те трябва да бъдат подменяни с мантинели от по-висок клас. Разбира се, няма панацея. Няма 100-процентово решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации”, обясни регионалният министър.

Инцидентът с градския транспорт

Шишков коментира и опасния случай от вчера на бул. “Цариградско шосе”, където автобус по линия 204 скъса мантинела и навлезе в насрещното платно.

Министърът заяви, че случаят показва необходимостта от задълбочен експертен анализ, а не от прибързани заключения.

"Първият удар е бил в бетонното заграждение още преди автобусът да премине през мантинелата. Именно това показва и отрицателния ефект на бетонните прегради при определени ситуации. От друга страна, те задържаха автобуса и си представете какво щеше да стане, ако ги нямаше. Затова казвам - бетонните съоръжения се поставят на мостове и на места, където не трябва превозното средство да падне. Нека експертите анализират кога трябва да има мантинели и кога бетонни системи. В Европа се използват и двата вида обезопасяване, но със сигурност има ясни принципи, а не лобита”, обясни ресорният министър.

По темата за незаконното строителство министърът заяви, че проблемът вече е придобил мащабите на национална епидемия и коментира конкретно ситуацията във Варна.

"Незаконното строителство през последните години буквално придоби мащабите на епидемия. Не сме отказвали помощ на Община Варна. Напротив, направихме паралелна проверка, която показва, че издаването на удостоверения за търпимост е било политика, а не единични случаи. Само в периода 2023-2026 г. са издадени около 230 удостоверения за сгради без подробен устройствен план. Това е огромен труд на ДНСК и РДНСК - Варна и е нашият начин да бъдем партньори в борбата срещу незаконното строителство”, каза Шишков във връзка със скандала с “Баба Алино”.

Детската болница

По отношение на Националната детска болница министърът отхвърли твърденията, че проектът отпада заради липсата на средства в бюджета. По думите му това е поредната лъжа от страна на опозицията.

"Първо трябва да има проект, а след това в бюджета ще се появят големите средства за строителството. Не можем да кажем колко ще струва една болница, без да имаме проект. Същото беше и с Околовръстния път на София, намерихме процедурите на практика в изходна позиция. Работим и по двата проекта”, обясни министърът.

Шишков заяви още, че правителството ще продължи да работи по всички започнати инфраструктурни проекти, като акцентът остава върху професионалните решения, законността и дългосрочното развитие на страната.