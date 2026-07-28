Съдят певеца D4vd за убийство и разчленяване на 14-годишно момиче

Съдия в Лос Анджелис постанови, че има достатъчно доказателства певецът D4vd, с истинско име Дейвид Бърк, да бъде изправен пред съд по обвинения за убийството и разчленяването на 14-годишната Селесте Ривас Ернандес, предаде Асошиейтед прес.

Според прокуратурата момичето е било убито, след като заплашило да разкрие връзката си с изпълнителя и да навреди на кариерата му. Освен в убийство, Бърк е обвинен и в продължително сексуално насилие над дете под 14-годишна възраст и разчленяване на човешки останки. Той не се признава за виновен и остава в ареста без право на гаранция.

Певецът може да получи доживотен затвор без право на замяна, ако бъде признат за виновен по предявените обвинения. Прокуратурата може да поиска и смъртно наказание.

Останките на момичето бяха намерени през септември 2025 г. в автомобил, регистриран на името на D4vd, който е бил изоставен в Холивуд, а по-късно преместен след сигнал за разнасяща се от него силна миризма. Жертвата е била в неизвестност близо година и половина. Разследващите смятат, че Селесте Ривас Ернандес е посетила дома на певеца на 23 април 2025 г. и след това е изчезнала.

D4vd, на 21 години, се превърна в музикален феномен с милиони последователи в социалните мрежи и над милиард слушания на хита си Romantic Homicide. През 2024 г. той участва на фестивала „Коачела“ и издаде дебютния си албум Withered, припомня Асошиейтед прес.

(БТА)