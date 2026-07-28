Психар в “Дружба”: Плъхове, хлебарки, мизерия и тормоз над съседите

Психично болен мъж вече над 10 години тормози съседи и жители на столичния квартал “Дружба”. Наводнения, плъхове, хлебарки са само част от провиненията на болният.

С прокурорско решение вече няколко пъти мъжът е прибиран за лечение в психиатрично заведение, но след изписването му всичко започва отначало, твърдят съседите.

Според съсед проблемите са започнали след 2012 година, когато майката на мъжа е починала. “Той я малтретираше, изхвърляше я от леглото, викали сме съседи да я спасяват. Тогава подадохме сигнал в прокуратурата и той беше настанен в лечебно заведение“, разказа пред Нова тв жената.

Според съседите през годините неколкократно са подавани сигнали до прокуратурата с искане за принудително лечение на мъжа. “От 2019 г. три-четири пъти сме подавали молби до прокуратурата, защото според закона той е дееспособен гражданин, а всъщност е болен от параноидна шизофрения“, твърди жената.

Тя живее в апартамента под този на въпросния мъж и твърди, че жилището ѝ вече два пъти е било наводнявано. Жената добавя, че водопроводчик е отказал да извърши ремонт на спукана тръба заради условията в жилището на мъжа.

Мизерия и зарази

“Влезе и като видя мизерията, се отказа. Отвори шкафчето, а отдолу вече имаше червеи. Жилището му е пълно почти до тавана с всякакви отпадъци, включително биологични. Смятаме, че вече съществува реална биологична опасност от зараза“, разказва тормозената съседка.

Живеещите във входа твърдят, че опасността не се изчерпва само с лошата хигиена.

“Рискът не е само от зарази. Има много плъхове и различни инфекции могат да възникнат. Не просто сме виждали плъхове - виждаме ги с години. Слагахме клетки с отрова по всички етажи и постоянно ги подменяхме“, казва друг съсед.

Разтревожените съседи се притесняват, че съществува риск от пожар или токов удар. “Той е махнал всички контакти, жиците стърчат навсякъде, изтръгва и кабелите под тавана. Освен това, агресира - вади хладни оръжия, размахва пръчки“, допълва мъжът.

Съседите разказват още, че входната врата на апартамента е премахната, което допълнително разпространява миризмите и вредителите във входа.

“Всичката тази мръсотия се вижда непрекъснато. Аз мия с белина непрекъснато, но въпреки това миризмата си остава“, споделя друга жена, живееща в блока.

Като допълнение към всички “пакости” на болния се добавя и постоянният шум, който идва от апартамента му.