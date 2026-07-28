КНСБ: Издръжката на сам човек е 828 евро, за тричленно семейство 1491 евро

Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, сам живеещ, са нужни 828 евро, показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината.

Анализът беше представен от Любослав Костов, главен икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов.

С 1,3% е нараснал необходимият за издръжка доход на тримесечна база – с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст с 6,1% - с 84 евро повече за тричленно семейство и с 48 евро повече за един работещ.

От КНСБ посочват, че върху увеличението на необходимия доход влияние оказват по-високите цени на енергията, горивата и редица стоки и услуги.

Сред факторите са поскъпването на природния газ, електроенергията за бизнеса, петрола и транспортните разходи, както и ръстът на цените на храните, наемите, здравеопазването и услугите.

Данните отчитат, че за последната година хранителните стоки са поскъпнали с 5,6%, а нехранителните стоки и услугите с 6,5%, като за първи път от известно време именно втората група изпреварва храните по темп на поскъпване.

КНСБ настоява за ускорено въвеждане на европейските правила за адекватни минимални работни заплати, изработване на национална методология за определяне на издръжката на живота, както и за по-строг контрол срещу необоснованото поскъпване на хранителни и нехранителни стоки.

“Не беше редно да се замразява минималната работна заплата на 620 евро и махането на механизма", каза по време на брифинга Костов и подчерта, че тъй като вече сме в "клуба на богатите" и го докарахме на цени, трябва да го докараме и по доходи.