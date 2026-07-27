Огненият ад във Франция: Гръмотевици и горещини застрашават Бордо от изпепеляване СНИМКИ/ВИДЕО

Горският пожар с апокалиптични мащаби, приближаващ се към Бордо, е толкова огромен, че генерира собствени гръмотевични бури, а температурите от 38°C заплашват допълнително да разпалят пламъците на пожара.
Повече от 325 хиляди души са напуснали региона в Южна Франция, докато огнената стихия изпепелява гори и унищожава села.
Пожарникарите се борят да овладеят пламъците, които се простират на километри, което подтиква доброволци, включително местни фермери, да помагат с всички възможни средства.
В неделя бяха забелязани колони от трактори, теглещи огромни цистерни с вода през населените места, в опит да подкрепят пожарните екипи, които героично се борят с огъня – битка, при която са ранени 75 души, а двама са загинали.
Фермер в защитно облекло беше заснет докато се подготвя да навлезе в огнената стихия, за да снабди екипите с вода.
🚒🔥Firefighters are struggling to contain #wildfires in south-west #France as strong winds push flames towards the city of #Bordeaux, with one official saying they "are far from having the fire under control."https://t.co/bQEN7EuWEX
📌More than 250,000 people in France & Spain… pic.twitter.com/d4FxxXEee8— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 26, 2026
Около 2500 пожарникари, 1500 военни и близо 1200 полицаи са разгърнати в района на Жиронд.
Пирокумулонимбус
Това е един от най-тежките пожари, сполетявали Франция в мирно време. Стихията е толкова мащабна, че създава собствени гръмотевични бури и застрашава целия град. Италия и Испания също продължават опитите си да овладеят своите опустошителни пожари.
Пожарът край Бордо е предизвикал безпрецедентно явление, наречено "пирокумулонимбус“ (огромен облак, породен от пожар), който генерира собствени ветрове и мълнии, водещи до възникването на нови огнища.
@usnews8172 Wildfires continue to spread near Bordeaux as thousands of hectares burn and mass evacuations remain underway in France's Gironde region. Authorities say more than 220,000 people have been evacuated as firefighters battle the fast-moving blaze. 🔥🇫🇷 #France #Wildfire #Bordeaux #BreakingNews #Climate ♬ original sound - US-News
Въпреки усилията на службите за спешна помощ, които се борят с огъня вече няколко дни, температурите от 38°C създават опасност от разрастване на пламъците.
Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите във Франция (FNSPF) заяви, че ситуацията е от типа "Давид срещу Голиат". "В даден момент ще открием слабо място и ще ударим там", добави Брокарди.
Пожарите идват в момент, когато Франция е обхваната от четвъртата си гореща вълна за това лято, предизвиквайки паника, докато горските пожари в цялата страна унищожават хиляди тонове земеделска продукция, което поражда опасения от недостиг на зеленчуци по рафтовете на супермаркетите.
Френският президент Еманюел Макрон свиква кризисно заседание с кабинета си за понеделник сутринта, за да обсъдят извънредната ситуация.
@aljazeeraenglish
Around 220,000 people have been evacuated across southwestern France as wildfires continue to burn near the city of Bordeaux. Tens of thousands were evacuated from areas surrounding the city.♬ original sound - Al Jazeera English
Учените твърдят, че изменението на климата прави подобни екстремни метеорологични явления по-чести и по-интензивни.
Пожарите, възникнали в разгара на летния ваканционен сезон, бяха подхранени от гори, превърнали се в леснозапалима суха маса вследствие на поредицата горещи вълни и липсата на дъжд от месец май насам.
Префектът на югозападния департамент Жиронд, където са съсредоточени пожарите в страната, призова туристите да избягват района и да потърсят "алтернативни дестинации“.
@actureact.info 🚨URGENT - Dernière minute. (Bordeaux Métropole / LCI) #bordeaux #incendie #pourtoi #fyp #percer ♬ watch - DR3AM7NG
Местните жители отчаяно се опитват да спрат разпространението на огъня към домовете си, разполагайки единствено с градински маркучи.
Жорж Кливаз, местен жител, пръскаше с вода пътя към имота си в Сен-Жан-д'Ияк, докато пожарът бушуваше само на няколко километра оттам.
Основният пожар в департамент Жиронд, района на Бордо, е бил "изключително силен и непредвидим... генериращ собствени въздушни течения и разпространяващ се хаотично към градската агломерация на Бордо“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес.
@lekanalexpress “Vu du ciel, la Gironde n’est plus qu’un immense brasier qui dévore la forêt kilomètre après kilomètre. Au sol, pompiers, militaires et habitants tiennent la ligne, unis face à l’un des incendies les plus dévastateurs que la France ait connus.” #Gironde #Bordeaux #WildfireFrance #France2026 #solidarité ♬ original sound - gentle motif
От сряда насам пожарът в района на Жиронд е причинил наранявания на 75 пожарникари, десет от които са били евакуирани, сочи най-новата сводка за обстановката, публикувана в неделя от префектурата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.