Огненият ад във Франция: Гръмотевици и горещини застрашават Бордо от изпепеляване СНИМКИ/ВИДЕО

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Горският пожар с апокалиптични мащаби, приближаващ се към Бордо, е толкова огромен, че генерира собствени гръмотевични бури, а температурите от 38°C заплашват допълнително да разпалят пламъците на пожара.

Повече от 325 хиляди души са напуснали региона в Южна Франция, докато огнената стихия изпепелява гори и унищожава села.

Пожарникарите се борят да овладеят пламъците, които се простират на километри, което подтиква доброволци, включително местни фермери, да помагат с всички възможни средства.

В неделя бяха забелязани колони от трактори, теглещи огромни цистерни с вода през населените места, в опит да подкрепят пожарните екипи, които героично се борят с огъня – битка, при която са ранени 75 души, а двама са загинали.

Фермер в защитно облекло беше заснет докато се подготвя да навлезе в огнената стихия, за да снабди екипите с вода.

🚒🔥Firefighters are struggling to contain #wildfires in south-west #France as strong winds push flames towards the city of #Bordeaux, with one official saying they "are far from having the fire under control."https://t.co/bQEN7EuWEX 📌More than 250,000 people in France & Spain… pic.twitter.com/d4FxxXEee8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 26, 2026

Около 2500 пожарникари, 1500 военни и близо 1200 полицаи са разгърнати в района на Жиронд.

Пирокумулонимбус

Това е един от най-тежките пожари, сполетявали Франция в мирно време. Стихията е толкова мащабна, че създава собствени гръмотевични бури и застрашава целия град. Италия и Испания също продължават опитите си да овладеят своите опустошителни пожари.

Пожарът край Бордо е предизвикал безпрецедентно явление, наречено "пирокумулонимбус“ (огромен облак, породен от пожар), който генерира собствени ветрове и мълнии, водещи до възникването на нови огнища.

Въпреки усилията на службите за спешна помощ, които се борят с огъня вече няколко дни, температурите от 38°C създават опасност от разрастване на пламъците.

Ерик Брокарди от Националната федерация на пожарникарите във Франция (FNSPF) заяви, че ситуацията е от типа "Давид срещу Голиат". "В даден момент ще открием слабо място и ще ударим там", добави Брокарди.

Пожарите идват в момент, когато Франция е обхваната от четвъртата си гореща вълна за това лято, предизвиквайки паника, докато горските пожари в цялата страна унищожават хиляди тонове земеделска продукция, което поражда опасения от недостиг на зеленчуци по рафтовете на супермаркетите.

Френският президент Еманюел Макрон свиква кризисно заседание с кабинета си за понеделник сутринта, за да обсъдят извънредната ситуация.

@aljazeeraenglish Around 220,000 people have been evacuated across southwestern France as wildfires continue to burn near the city of Bordeaux. Tens of thousands were evacuated from areas surrounding the city. ♬ original sound - Al Jazeera English

Учените твърдят, че изменението на климата прави подобни екстремни метеорологични явления по-чести и по-интензивни.

Пожарите, възникнали в разгара на летния ваканционен сезон, бяха подхранени от гори, превърнали се в леснозапалима суха маса вследствие на поредицата горещи вълни и липсата на дъжд от месец май насам.

Префектът на югозападния департамент Жиронд, където са съсредоточени пожарите в страната, призова туристите да избягват района и да потърсят "алтернативни дестинации“.

Местните жители отчаяно се опитват да спрат разпространението на огъня към домовете си, разполагайки единствено с градински маркучи.

Жорж Кливаз, местен жител, пръскаше с вода пътя към имота си в Сен-Жан-д'Ияк, докато пожарът бушуваше само на няколко километра оттам.

Основният пожар в департамент Жиронд, района на Бордо, е бил "изключително силен и непредвидим... генериращ собствени въздушни течения и разпространяващ се хаотично към градската агломерация на Бордо“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес.

От сряда насам пожарът в района на Жиронд е причинил наранявания на 75 пожарникари, десет от които са били евакуирани, сочи най-новата сводка за обстановката, публикувана в неделя от префектурата.