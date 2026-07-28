ПП предлага изучаването на ИИ да започне още от 1.клас

Два законопроекта, внесени от акад. Николай Денков и народни представители от “Продължаваме Промяната“, предлагат подобрения в Закона за предучилищното и училищното образование.

Те дават решение на няколко от най-важните настоящи проблеми в училищната среда и развиват у децата умения за бъдещето още от първи клас. И двата ЗИД-а са финализирани след обсъждания с широк кръг от експерти, представителни организации и родители, съобщават от пресцентъра на партията.

“Добродетели и ценности”

Първият законопроект е за въвеждането на нов общообразователен предмет - “Добродетели и ценности“, който да влезе в учебната програма от 2027/2028 година. Предложението идва в отговор на необходимостта от по-силен акцент върху възпитанието наред с обучението – за по-приветлива и приобщаваща училищна среда, без агресия и конфликти.

Целта е учениците да развиват нравствени добродетели, гражданска култура, уважение към човешкото достойнство, демократичните ценности, културното наследство и обществената отговорност. Програмата предвижда теми, свързани с етичното поведение, правата на човека, доброволчеството, устойчивостта срещу всички форми на насилие и др.

Предметът е в пълно съответствие със светския характер на българското образование, а дейностите по въвеждането му могат да бъдат реализирани от МОН в рамките на действащата образователна система.

Използване на AI

Вторият законопроект предлага цялостна рамка за въвеждане на обучение по използване на изкуствен интелект, както и развитие на критично мислене и меки (социални) умения в училище.

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Целта е тези теми да бъдат интегрирани във всички подходящи предмети и проектни формати от 2027/2028 г. Предвидено е учениците да усвояват съвременните дигитални технологии безопасно и етично, както и да се научат да анализират информация, да умеят да общуват и работят в екип, а чрез редовно провеждане на учебни дебати да развиват критично и самостоятелно мислене.

Законопроектът въвежда правила за използването на изкуствен интелект в училище. Учениците ще трябва да декларират, когато са използвали ИИ в задачите си. Учителите ще бъдат подкрепени със специализирани обучения за работа с ИИ технологиите, а училищата ще приемат правила за тяхното използване и публично ще информират какви системи използват. Предвидени са и санкции при злоупотреби и нарушения.

“Светът се променя толкова бързо и непредвидимо, че досегашната образователна система е неспособна да подготви децата за новите професии и въобще за живота, който ни очаква само след 10 години. Увереното и отговорно използване на новите дигитални и АI технологии, както и уменията за критично мислене и адаптивност, са ключови и трябва да влязат в учебните програми от първи клас. В същото време училищната среда е силно влошена от ескалираща агресия, недоверие и конфликти между учители и деца”, се казва още в съобщението на ПП.

Според акад. Денков, който е вносител на законопроекта, именно “Добродетели и ценности” може да реши част от тези проблеми.