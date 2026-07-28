Зеленски е в САЩ, ПВО ще е основна тема на срещата с Тръмп

След официалната визита в Обединено кралство, състояла се вчера, днес украинският президент Володимир Зеленски е на американска земя в очакване на среща с президента Доналд Тръмп.

"Вече съм в Съединените щати. Програмата ми включва срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят отбраната ни. Нашият основен приоритет е защитата срещу балистични ракети и стратегическото сътрудничество със Съединените щати. Мирът трябва да бъде приближен", написа след пристигането си в САЩ Зеленски.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer. Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Очаква се украонският президент да се срещне с Тръмп в 09:30 часа американско време в Овалния кабинет, според официалния график на Белия дом.

Зеленски и Тръмп също така планират да присъстват на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм в 14:00 ч. местно време.

Сред въпросите, които се очаква да бъдат обсъдени, е поредният опит за организиране на преки разговори между Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Украйна и САЩ съгласуват нов пакет от мирни предложения, които да представят на Москва, с надеждата, че променящата се динамика на войната може да създаде възможност за тласкане на Русия към преговори, заявиха пред Kyiv Independent украински и американски официални лица.