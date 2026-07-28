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Зеленски е в САЩ, ПВО ще е основна тема на срещата с Тръмп

Очаква се лидерът да присъства на погребението на Линдзи Греъм

28.07.2026 | 12:14 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

След официалната визита в Обединено кралство, състояла се вчера, днес украинският президент Володимир Зеленски е на американска земя в очакване на среща с президента Доналд Тръмп.

"Вече съм в Съединените щати. Програмата ми включва срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят отбраната ни. Нашият основен приоритет е защитата срещу балистични ракети и стратегическото сътрудничество със Съединените щати. Мирът трябва да бъде приближен", написа след пристигането си в САЩ Зеленски.

Очаква се украонският президент да се срещне с Тръмп в 09:30 часа американско време в Овалния кабинет, според официалния график на Белия дом.

Зеленски и Тръмп също така планират да присъстват на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм в 14:00 ч. местно време.

Сред въпросите, които се очаква да бъдат обсъдени, е поредният опит за организиране на преки разговори между Зеленски и руския президент Владимир Путин.

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Украйна и САЩ съгласуват нов пакет от мирни предложения, които да представят на Москва, с надеждата, че променящата се динамика на войната може да създаде възможност за тласкане на Русия към преговори, заявиха пред Kyiv Independent украински и американски официални лица.

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