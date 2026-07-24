Илияна Йотова призна: Ще се кандидатирам за президент

Президентът Илияна Йотова ще се кандидатира за президент. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя пред БНТ.

За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство на българските граждани, които всеки ден ме срещат в магазина и ми казват "Госпожо президент, не се отказвайте", обясни Йотова.

Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

Американските самолети в "Безмер" и нотата на Иран

Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".

"България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство.

В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция", заяви тя.

Защо не е свикала Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС)?

"Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички".

Илияна Йотова допълни, че преди евентуално свикване на КСНС би искала да проведе разговори с парламентарните сили.

"За мен Консултативният съвет е място за консенсус и място за хоризонт. А България много отдавна се нуждае от нова стратегия за сигурност. Дори тази, която имаме до този момент, тя вече е безкрайно остаряла. Толкова е динамично всичко около нас, толкова много силни са предизвикателствата. Два конфликта имаме – Близък изток и Украйна. България трябва да се позиционира изключително коректно, конкретно и което и да е правителство след това да се придържа към тази рамка, защото България трябва да бъде предвидима страна, както впрочем и по въпроса за самолетите."