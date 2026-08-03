Откриха телата на пилотите от противопожарните хеликоптери в Гърция ВИДЕО

Телата на пилотите, чийто противопожарни хеликоптери се удариха и експлодираха по време на мисия в Гърция, са открити, съобщава гръцката пожарна служба, цитирана от ДПА.

Единият от пилотите е датчанин, а другият е грък. Смъртта им увеличи броя на загиналите при горските пожари в Гърция на пет, след като трима пожарникари загинаха миналата седмица на Крит и полуостров Пелопонес, отбелязва агенцията.

Гръцката телевизия ЕРТ излъчи кадри, които показват как роторът на единия хеликоптер удря другия, преди той да експлодира и да се разбие в огнено кълбо. Двамата членове на екипажа на борда на другия хеликоптер оцеляха, след като пилотът успя да направи аварийно кацане, съобщи телевизията.

Хеликоптерите се сблъскаха вчера, докато се бореха с пожар западно от Атина.

Веднага след катастрофата е започнала издирвателно-спасителна операция в района близо до село Псата, съобщи пожарната.

Междувременно пламъците от тежкия пожар на около 50 километра западно от Атина са се разпространили на няколко километра от град Мегара, който има население от около 36 000 души.

Има и евакуирани

Жителите на Атина са добре запознати с операциите по гасене на пожари, тъй като самолети и хеликоптери многократно реват в небето над Атина по пътя си към кризисната зона.

Разследващите подозират, че искри от електропроводи, принадлежащи към частна мрежа от вятърни паркове, може да са предизвикали пожара. Двама души са арестувани във връзка с разследването.

Многобройни села бяха призовани да се евакуират чрез текстови съобщения. Докато пожарникари се бореха с пламъците, членове на групи за защита на животните се опитаха да изведат домашни любимци, добитък и диви животни на сигурно място от пожарните зони, съобщи новинарският портал “Етнос“. / БТА