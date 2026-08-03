BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 76

Откриха четиригодишното дете, изчезнало в Трънско

03.08.2026 | 14:27 ч. Обновена: 03.08.2026 | 14:27 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четиригодишното дете, което изчезна тази сутрин в района на село Радово, Трънско, е открито. 

Малкият Марти беше в неизвестност от 9.00 ч. в понеделник сутринта, след като излязъл на разходка с кучето си.

Свързани статии

Незабавно след получаването на сигнала в Районното управление в Трън и Областната дирекция на МВР - Перник бяха сформирани екипи и е започнала мащабна издирвателна операция, в която участваха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem