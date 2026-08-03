Побои, заплахи и арести: Как Русия набира нови войници за войната в Украйна

Русия принуждава все повече мъже в бойна възраст да постъпват на военна служба, за да подсили намаляващите редици на армията си, тъй като доброволческото набиране зацикля, а инициативата на Москва на фронтовата линия в Украйна се проваля, пише WSJ.

В по-малките руски градове и селища някои военни вербовчици прибягват до задържане на мъже на улицата, пред работните им места или под претекст за рутинни проверки на документи, твърдят адвокати, правозащитници и очевидци. Веднъж попаднали във военно-вербовъчния офис, мъжете могат да бъдат заплашвани или бити, докато не се запишат за войната, казват те.

Тази кампания на натиск напомня частичната мобилизация, която руският президент Владимир Путин въведе през есента на 2022 г., когато позициите на руската армия на фронта се пропукваха поради липса на личен състав. Тя също така предизвика спекулации сред руските анализатори и политическата класа в страната дали това не е предвестник на поредна мобилизация.

Руските власти предлагат суми, които могат да променят живота – често повече от годишната заплата – на онези, които са готови да се запишат и да се сражават. Но набирането на кадри стана по-трудно след разказите за злоупотреби в руската армия и все по-смъртоносните възможности на Украйна, които са съкратили средната продължителност на живота на войника на фронта до въпрос на минути, дни или седмици.

"Властите преминаха към метод на насилие, като хващат мъжете и ги изпращат на фронта", каза Артьом Клига, адвокат, който се опитва да помогне на тези, които са били принудени да постъпят на служба.

Тези мерки представляват контрапункт на принудителното набиране, което Украйна провежда предвид собствения си недостиг на личен състав.

Макар наборът в Русия официално да остава доброволен, според свидетелствата на хората, служители на правоохранителните органи понякога си сътрудничат с военни вербовчици,

за да заловят мъжете и да използват насилие или заплахи за арест, ако те не се поддадат на натиска.

В югозападния регион Пенза, където вербовчиците преследват целите си по-агресивно, местният жител Владислав Леонидов разказа, че е открил свой познат във военно-вербовъчния офис, след като мъжът беше изчезнал за няколко часа през май.

Мъжът бил повикан в местното полицейско управление под претекст, че трябва да се проверят личните му данни. Когато пристигнал, двама военни вербовчици го чакали и го отвели в центъра за набор, където го пребили по черния дроб и бъбреците, разказа Леонидов. Той успял да се намеси и да принуди освобождаването на мъжа едва когато го прехвърляли за медицински преглед.

Разиските в Пенза, провеждани от правоохранителни служители или вербовчици, привлякоха вниманието на местните жители, които публикуваха видеоклипове в интернет в знак на протест срещу тази практика.

Един видеоклип, заснет пред военен вербовъчен офис, показва мъже в цивилни дрехи, седящи вътре в военен микробус, около който са се събрали плачещи жени.

Руските власти, които години наред с удоволствие посочваха принудителната мобилизация в Украйна, омаловажават инцидентите и заплашват с репресии срещу онези, които разпространяват видеоклипове с тях.

Ръководителят на военно-вербовъчния офис в Пенза, Андрей Сурков, заяви на правителствена пресконференция, че всички рейдове в региона са насочени срещу лица, които се укриват от военна служба. Отделението на Министерството на вътрешните работи в Пенза отрече, че рейдовете изпращат мъже на фронта, и заплаши с правни последствия онези, които публикуват или разпространяват видеоклипове за тях.

"Тези видеопубликации нямат никаква връзка с изпращането на хора в зоната на специалната военна операция", се казва в изявление на министерството, в което се използва официалният евфемизъм за войната в Украйна. "Онези, които разпространяват невярна информация, ще понесат правни последствия в съответствие със законите на Руската федерация."

Блогърът Станислав Морозов, който се е опитал да привлече вниманието към проблема в документален филм, заяви, че е обект на разследване от страна на страшната руска Федерална служба за сигурност.

Според него повечето от десетките роднини, с които е разговарял, са се съгласили да подпишат договор, след като служители на правоохранителните органи са ги заплашили, че ще им подхвърлят наркотици и ще ги арестуват на място.

Част от натиска произтича от регионални програми в различни части на Русия, които предлагат на трети лица пари в брой – в повечето случаи 100 000 рубли, около 1 300 долара, за да доведат някого в центъра за набиране на кадри.

Подобни кампании съществуват и на други места, като например в Татарстан, където Русия произвежда по-голямата част от своите дронове, както и в регионите Амур и Ярославъл, и в градове като Калуга, Воронеж и Архангелск. Броят на случаите на принудителна мобилизация също е нараснал, заявиха Клига и правозащитници.

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Анализатори твърдят, че мерките вероятно са одобрени от Кремъл и Министерството на отбраната, но се прилагат в различна степен в различните региони.

Тези тактики са до голяма степен свързани с ускоряващите се руски загуби на фронта, които според военни анализатори вече достигат около 30 000 до 40 000 убити и ранени всеки месец.

"Тъй като трябва по някакъв начин да бъдат привлечени толкова хора на военна служба, а тези, които са готови да подпишат договор, са все по-малко, натискът, който трябва да се упражнява, става все по-силен", заяви Григорий Свердлин, основател на Get Lost – антивоенна неправителствена организация, която помага на руснаците да избегнат военната служба.

Американски официални лица твърдят, че тези усилия вероятно са довели до известно увеличение на числеността на фронта, макар и вероятно недостатъчно, за да се постигнат значителни пробиви. Вместо това, според тях, Кремъл все още обмисля възможността да обяви поредна вълна на принудителна мобилизация, която би могла да доведе още няколко хиляди войници на фронта. Такова мярка, казват те, вероятно ще бъде предприета след руските парламентарни избори, насрочени за 20 септември.

Икономическите проблеми на Русия и нарастващите възможности на Украйна са придали допълнителна спешност на въпроса за мобилизацията. Ако Путин реши да се придържа към исканията си да завземе целия източен регион на Украйна – Донбас, "може да няма друг избор, освен да обяви мобилизация", заяви Руслан Пухов, директор на Центъра за анализ на стратегии и технологии, московски аналитичен център в областта на отбраната.

Докато първият етап на мобилизацията имаше за цел да събере резервисти и мъже с военен опит, следващият етап вероятно ще изведе на фронта мъже с малко опит или желание да се сражават.

Политическите рискове, свързани с подобен ход, биха могли да надделеят над военните ползи на фронта. Някои руснаци заявяват, че биха се съпротивили на подобен ход с насилие.