Иран не преговаря със САЩ, обвини Тръмп в лъжи

Иранското външно министерство заяви, че "понастоящем не се водят преговори със САЩ, но се провеждат разговори с Оман относно управлението на Ормузкия проток".

"В момента не водим преговори със Съединените щати. Преговаряме с Оман за осигуряване на преминаване през Ормузкия проток“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи по време на ежеседмичен брифинг за пресата, цитиран от AFP.

Това изявление противоречи на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че в понеделник ще започнат нови преговори с Иран, след като е решил да се въздържи от нанасяне на удар по Ислямската република, за да потърси споразумение за прекратяване на конфликта, навлизащ в шестия си месец.

В неделя Тръмп каза пред журналисти, че разговорите ще обхванат въпросите за Ормузкия проток, ключов маршрут за световните енергийни доставки, превърнал се в препъникамък в конфликта - както и за ядреното разоръжаване на Иран.

От своя страна Иран съобщи, че е близо до споразумение с Оман относно нов маршрут през протока, където в неделя бе съобщено за експлозия в близост до танкер - факт, който подчертава продължаващата нестабилност на този стратегически воден път.

Полуофициалната иранска агенция Mehr също определи думите на Тръмп, че Иран е поискал отлагане на ударите, като "поредна лъжа".

Тръмп заяви още, че отменената операция е щяла да бъде "най-голямата атака след Втората световна война" и е можела да провали шансовете за дипломатическо решение на конфликта. В същото време президентът отказа да отговори дали сред потенциалните цели е била енергийната инфраструктура на Иран.