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Случаят с Ива Михайлова влиза в Народното събрание

Извънредно изслушват майка ѝ пред комисия

04.08.2026 | 08:57 ч. 15
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една-единствена точка - изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря ѝ съдебно производство в Република Северна Македония.

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Прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. Досега съдът в Кочани пет пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции, припомня БНР.

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Ива Михайлова парламентарна комисия НС
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