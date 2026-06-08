Северна Македония забранява на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България

Ива Михайлова e от град Кочани. Тя е на 23 години, има гражданство на България и на Северна Македония и вече осем месеца няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните й документи, включително издадените от България.

В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родния Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно. „Които в същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти“, разказва Ива Михайлова пред БНТ.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него.

„Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода“, казва Ива Михайлова.

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите й нямало почти нищо. „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в Аджъбадем в Скопие“, продължава разказа си Ива.

В болницата преценили, че тя трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята й на пост застават трима полицаи, спомня си тя.

„Дойде полиция, взеха ми българския и македонския паспорт.“

Ива казва, че й е забранено да напуска Кочани. И споделя, че от травмите има усложнения. „Имам счупени прешлени, L5, а L4 – спукан.И.Н.“

Ива има проблем с движението на левия крак. „Парализира се от време на време. Тя е такава частична параплегия. И колкото по-рано започне да се лекува, толкова по-добре. И точно тази интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел. В Македония даже не са чували за такова нещо.“

Подала молба да се лекува в България. Казва, че приложила препоръка от невролог и медицинска експертиза.

„И те ми отказаха, втори път пуснахме края на март, като невролог ми назначи тази хихрургическа интервенция, която може да се направи в държавите, в които казах. Те пак ми отказаха“, казва Ива Михайлова.

От прокуратурата в Република Северна Македония до момента не са отговорили на въпросите на БНТ. Ива твърди, че преди две седмици е получила предложение за обвинение и съобщение, че ще има дело на 6 юли.