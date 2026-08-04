Разузнавач номер 1 на САЩ положи клетва

Джей Клейтън положи клетва като началник на Националното разузнаване на САЩ



Джей Клейтън положи клетва като ръководител на Националното разузнаване на САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на директора, ръководещ 18 американски разузнавателни агенции.

Той поема поста, след като през май дотогавашната ръководителка на Националното разузнаване Тълси Габард подаде оставка след мандат, белязан от конфликти с демократите в Конгреса. Опозицията я обвини, че подкрепя политическата програма на президента на САЩ Доналд Тръмп и разпространява опровергани твърдения относно изборите, предаде БТА.

Клейтън досега беше федерален прокурор за Южния окръг в Ню Йорк. Републиканците в Сената миналата седмица одобриха номинацията му за ръководител на разузнавателната общност въпреки съпротивата на демократите.