Русия върна танковете на фронта: най-големият щурм от месеци завърши с провал

Наскоро руските сили предприеха най-голямата си механизирана атака от месеци насам в Донецката област в Украйна, което е сигнал за потенциална тактическа промяна, след като се отказаха от подобни мащабни атаки поради заплахите от дронове. Офанзивата, включваща танкове, бронирани машини и мотоциклетни екипи, беше насочена към позиции близо до Шахов, пише Forbes.

Dobropillya/Kucheriv Yar front, 22nd July.

Large🇷🇺attack reported. Unclear if towards former, latter, to north, or multi axis. Tanks seen near Fedorivka, Mayak + Shakhove.

🇺🇦Border Guard Unmanned Systems Regt 'Phoenix' report 9 tanks, 2 AFVs, 3 Grads + dozens of troops destroyed. pic.twitter.com/iRQDZdXUZc

— Dan (@Danspiun) July 24, 2026

Украинските системи за противодействие на дронове, минните полета и артилерията ефективно отблъснаха атаката, нанасяйки тежки загуби, включително седем танка и над 150 жертви. Този скъпоструващ провал подчертава продължаващата борба на Русия да излезе от патовата ситуация, което я принуждава да експериментира с разпръснати формации и нови методи за превоз на войски, като мотоциклети, срещу развиващата се украинска отбрана, фокусирана върху дроновете. Нападението вероятно е имало за цел да се възползва от предишни прониквания или да послужи като отвличане на вниманието.

Големите механизирани атаки, които някога бяха отличителен белег на руската военна доктрина, на практика изчезнаха от войната между Русия и Украйна. Украинската отбрана, основана на дронове, направи пробивите с бронирана техника все по-трудни. Вместо това руските сили преминаха към прониквания с малки подразделения, за да заобиколят украинските позиции и да завземат ключови територии. Тези атаки обаче се оказаха бавни, скъпи и до голяма степен неефективни. В търсене на нов подход руските сили наскоро предприеха своя най-голям механизиран щурм от много месеци насам срещу украински позиции в Донецка област. Въпреки че атаката в крайна сметка се провали, тя предоставя ценна информация за развиващите се тактики, техники и оборудване на Русия.

Щурмът се състоя югоизточно от Добропиля в украинската Донецка област

Първите подробности се появиха, когато подразделението "Феникс" на Украинската държавна гранична служба публикува кадри от бойните действия, показващи как руски бронирани машини биват унищожени, докато напредват към украинските позиции. Ден по-късно Първи корпус "Азов" на Украинската национална гвардия съобщи, че атаката е част от по-мащабна, многоосова офанзива, насочена към селата около Шахов. Украинското подразделение публикува подробно видео, съчетаващо кадри от подразделението "Феникс" с видеоматериали, събрани от други украински подразделения.

Според Първи корпус "Азов" в офанзивата са участвали части от 8-а и 41-ва комбинирани армии на Русия, както и 90-та танкова дивизия. Въпреки че "Азов" описа атаката като включваща „две армии и една танкова дивизия“, атакуващите сили, видими в публикуваните кадри, изглеждат много по-малки – вероятно подсилена сила с размерите на рота. Въпреки това тя представлява една от най-големите руски механизирани атаки, регистрирани през изминалата година. Нападащите сили включваха танкове, бронирани бойни машини, ракетни системи с множествено изстрелване BM-21 "Град", товарни камиони и подкрепяща пехота. Бяха използвани и многобройни мотоциклетни екипи от по двама души, действащи независимо от бронираните машини. Атаката беше подкрепена от дронове "Гербер" и "Ланцет", които се опитаха да потиснат действията на украинските дронове пред настъпващите сили. За разлика от гъстите бронирани колони, наблюдавани в ранните етапи на войната, превозните средства напредваха с значително разстояние помежду си. Атаката напредваше към Шахов по няколко оси, включително коридора Бойковка-Маяк-Шахове, като отделни елементи маневрираха към различни цели.

Украински разузнавателни дронове засякоха настъпващите сили и насочиха бърза реакция. Подразделение "Феникс" използва FPV дронове, тежки бомбардировъчни дронове и артилерия, докато кадри, публикувани от други украински подразделения, показаха допълнителни удари срещу бронирани превозни средства на други места по оста. Украинските сили предварително бяха разположили минни полета по вероятните пътища за настъпление и бяха повредили мостове, водещи към техните позиции. По време на атаката руските сили според съобщенията се опитаха да възстановят преходите с понтонни мостове, но те бяха унищожени от украинската тактическа авиация. Като цяло Първи корпус "Азов" съобщи за унищожаването на седем танка, шест бронирани бойни машини, една ракетна система BM-21 "Град", една ракетна система с множествени пускови установки "Торнадо-С", три броя специализирана техника, 47 леки превозни средства и над 150 руски жертви.

Тъй като руското министерство на отбраната не е оповестило подробности за операцията, не е известно дали някой от руските сили е постигнал целите си. Въпреки това е малко вероятно бронирани превозни средства да са напреднали извън зоната на сражението, без да бъдат засечени. Част от пехотата, придвижваща се с мотоциклети, може да е заобиколила основното сражение и да е достигнала предвидените позиции за проникване.

Преди повече от година руските сили до голяма степен се отклониха от този стил на атака, след като дроновете многократно нанасяха тежки загуби, без да постигат значителен успех на бойното поле. Освен това подразделението "Феникс" отбеляза, че не е наблюдавало щурм от такъв мащаб в зоната си на отговорност от доста време насам. Поради това не е ясно защо руските командири са разпоредили този мащабен механизиран щурм.

Едно възможно обяснение е, че атаката е имала за цел да се възползва от основата, положена от неотдавнашната руска кампания за проникване. В продължение на месеци руските сили разчитаха на малки пехотни групи, за да установят скрити позиции в близост до украинските отбранителни линии. Тези точки за проникване тормозят защитниците, идентифицират слабите места и създават възможности за последващи операции. Те обаче не разполагат с необходимата огнева мощ и численост, за да постигнат пробив. Мащабна механизирана атака би могла да бъде следващата стъпка, ако руските командири са сметнали, че са създадени достатъчно точки за проникване, за да подкрепят настъплението.

Dobropillya/Kucheriv Yar front, 22nd July.

Large🇷🇺attack reported. Unclear if towards former, latter, to north, or multi axis. Tanks seen near Fedorivka, Mayak + Shakhove.

🇺🇦Border Guard Unmanned Systems Regt 'Phoenix' report 9 tanks, 2 AFVs, 3 Grads + dozens of troops destroyed. pic.twitter.com/iRQDZdXUZc — Dan (@Danspiun) July 24, 2026

Друга възможност е, че Русия е търсила да се възползва от промяна в отбранителната позиция на Украйна.

Украинските сили все повече се фокусират върху засичането и елиминирането на малки групи за проникване, преди те да успеят да заемат позиции. Това изисква широкомащабно разузнаване с дронове и екипи за бързо реагиране, действащи в обширна зона. Ако тези ресурси са били концентрирани върху противодействието на проникванията, руските стратези може да са преценили, че по-мащабна механизирана атака има по-голям шанс да достигне главната отбранителна линия, преди Украйна да успее да мобилизира срещу нея дронове, артилерия и противотанкови оръжия.

Атаката може също така да е послужила като отвличане на вниманието. Големият брой бронирани превозни средства естествено би привлякъл украинските разузнавателни средства, дронове, артилерия и резервни сили. Докато Украйна се е концентрирала върху унищожаването на бронираните превозни средства, по-малките руски пехотни отряди, придвижващи се с мотоциклети, може би са имали по-добра възможност да достигнат предвидените си позиции за проникване. Наличните кадри показват мотоциклетни отряди, действащи независимо от бронираните превозни средства, което подсказва, че те не просто са придружавали настъплението, а може би са преследвали свързана с него цел под прикритието на по-мащабната атака.

Макар самата атака да е заслужаваща внимание, кадри от дроновете също дават представа за най-новите руски тактики и оборудване. Една от най-очевидните промени беше формацията на атаката. За разлика от бронираните колони, използвани по-рано по време на войната, превозните средства бяха широко разпръснати. Това разстояние намали вероятността Украйна да може да идентифицира и удари цялата формация наведнъж. Освен това то ограничи риска унищожено превозно средство да създаде затруднение и да спре напредъка. В същото време превозните средства оставаха достатъчно близо, за да поддържат връзка и да координират движението си.

Друга забележителна промяна беше липсата на обширна броня срещу дронове. През последните две години руските бронирани превозни средства претърпяха редица модификации, за да подобрят способността си за оцеляване срещу дронове. Най-новото развитие е бронята тип "таралеж", която обгражда превозното средство с разплетени стоманени кабели, предназначени да закачат, да повредят или да предизвикат преждевременно взривяване на приближаващите се FPV дронове. Вместо това при тази атака много от танковете носеха само малък навес над люка на командира с тънка стоманена плоча, вероятно предназначен да осигури защита от разстояние срещу боеприпаси, хвърляни от тежки бомбардировъчни дронове. Решението да се откаже от по-тежка броня вероятно отразява загубата на мобилност, свързана с тези модификации. Освен че намаляват скоростта и маневреността, руските екипажи са докладвали за повреди в трансмисията след сравнително кратки придвижвания с добавеното тегло.

Колоната беше придружена от войници на мотоциклети и в товарни камиони. Докато някои от мотоциклетните екипи останаха на мотоциклетите си и се опитаха да избягат от дроновете, повечето изглеждаха да следват тактика, показана по-рано в публикация в социалните медии за руско обучение. Те бързо слезнаха от мотоциклетите и се разпръснаха в близката растителност, използвайки листата за прикритие и скриване. Дроновете се фокусираха предимно върху превозните средства, което позволи на много от войниците да продължат настъплението си пеша. Това подсказва, че мотоциклетите и камионите вероятно са били предназначени за бързо прехвърляне на войски към целите им, а не за да служат като бронирани превозни средства по време на цялата атака.

В по-широк план атаката отразява трудното положение, в което се намира руската армия. Въпреки постепенните териториални придобивки през изминалата година, напредъкът е постигнат с висока цена в човешки ресурси и оборудване. В същото време руското ръководство продължава да изисква настъпателни операции, вместо преход към отбранителна позиция. При тези условия руските командири имат силни стимули да продължат да експериментират с нови тактики за атака, с надеждата да излязат от тази патова ситуация.

Русия вероятно ще продължи да използва ограничен брой механизирани атаки, като разчита предимно на прониквания с малки подразделения. Въпреки че тези прониквания са довели само до незначителни печалби, те са поддържали постоянен натиск по целия фронт. Механизираните атаки предлагат възможност, макар и не гаранция, за постигане на по-голям пробив, ако успеят да проникнат през отбранителния пояс на Украйна. Атаката при Добропиля сочи, че Русия ще продължи да усъвършенства тактиката и оборудването си в търсене на по-ефективен подход. Не е ясно обаче дали тези адаптации ще бъдат достатъчни, за да пробият непрекъснато развиващата се отбрана на Украйна, основана на използването на дронове.