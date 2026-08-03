Доц. Киселова: Промените в Кодекса на труда са противоконституционни

Конституционалистът доц. Наталия Киселова коментира, че направените промени в Кодекса на труда са противоконституционни и не е трябвало да стават по този начин. По думите ѝ е било необходимо да се премине през законодателна процедура с внасяне от страна на правителство с конкретна аргументация".

Бившият председател на НС припомни, че премиерът Румен Радев е поддържал друга теза, когато е бил президент. "Имаше тогава случай, когато той сезира КС в тази връзка, така че Радев поддържаше друго разбиране като президент на републиката".

В интервю за БНР доц. Киселова уточни, че КСсъд е образувал три дела, като това, което е по искане на ГЕРБ-СДС, подкрепено от ПП, не оспорва конкретна разпоредба в Бюджет 2026, а се оспорва несъответствие с Договора за функциониране на ЕС, което "може да се каже, че е оспорване на разходната част на бюджета.

"По отношение на бюджетния дефицит, той е част от 3-годишната финансова рамка, произнасянето на КС ще има значение”, добави доц. Киселова.



"Другите две искания са изготвени от ПП, подкрепени от ГЕРБ-СДС, в тях се оспорват конкретни разпоредби в Закона за бюджета. Има колеблива практика на КС относно приложимото европейско право. КС може да се произнася по съответствие на закон с европейски акт, в случая - един от двата основни учредителни договора на ЕС. Формално искането отговаря на изискванията да бъде допуснато. Аргументацията на сезиралите КС е за противоречие с правовата държава и неспазване на европейски ангажименти", обясни университетският преподавател.

Заплатите на депутатите

Доц. Киселова припомни, че още във Великото народно събрание е приета формулата как се изчислява месечното възнаграждение на народния представители и голяма част от органите, които се формират от парламента, се съизмерват с възнаграждението на председателя на НС, респективно - възнаграждението на депутатите.

"В този случай може да се разсъждава дали има нарушение на независимостта и нарушаване на принципа на разделение на властите , но тук не се възпрепятства дейността на съдебната власт като цяло”, обясни бившият депутат от БСП.

Произнасянето е занапред, Бюджет 2026 влезе в сила и се прилага от 1 август, подчерта конституционалистът и прогнозира, че КС ще се произнесе най-рано през септември:

"Ако има текстове, които са обявени за противоконституционни, те ще престанат да действат от момента, в който влезе в сила решението на КС, а то трябва да бъде обнародвано в 15-дневен срок в Държавен вестник и влиза в сила 3 дни след обнародването. Т.е. в тези 18 дни НС и правителството имат време да действат”, каза доц. Киселова.