Пеканов: До есента България ще усвои до 95% от средствата по ПВУ

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че в началото на управлението на кабинета “Радев” страната ни е получила 50% от ПВУ. Два месеца по-късно сумата е 70%.

Пеканов прогнозира, че до края на август или през есента ще постигнем 90-95% усвояване.

Пред bTV вицепремиерът отново подчерта, че България е могла да изгуби много пари, но все пак средствата са били спасени.

"Един от негативите от план за възстановяване и устойчивост е, че глобата се разписа през есента", каза Пеканов и уточни, че по принцип санкциите не са големи.

"По 4-то плащане получихме пари и хората веднага започнаха да приказват: "Ето, сега ще ги даде на олигарсите. Ето какви плащания обаче наистина се извършиха с тези пари. Средствата отидоха за детски градини, училищен корпус, саниране на сгради в цялата страна, дойде вече и осмият медицински хеликоптер. Другата седмица пък отваряме метростанция "Георги Аспарухов", обновени училищни стаи", обясни Пеканов.

Вицепремиерът е категоричен, че всичко ще бъде прозрачно и правителството е предприела стъпки, “за да е ясно къде отиват парите от Европа”.

Пеканов обясни, че петото плащане по ПБУ е предоговорено. Според него към България има голям инвеститорски интерес. Министър Пулев почти всяка седмица се среща с инвеститори. Пеканов обеща, че през септември ще чуем много добри новини за страната ни, свързани с външни инвеститори. "Единственият проблем е инфраструктурата. За България е важно да свързана добре с Гърция и Румъния", обясни вицепремиерът.

Вицепремиерът обясни, че скоро в София ще има нови автобуси, тролеи и трамваи, а парите за столицата няма да отиват само за метро откъм транспорт.