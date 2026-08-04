Украинска компания заплаши Иран с ракети "Фламинго" с обсег до 3000 км

Ръководителят на украинска компания, занимаваща се с разработването на системи за удар с голям обсег, подхрани спекулациите относно амбициите за разработване на ракети, способни да достигнат цели далеч отвъд сегашното бойно поле, след като отправи публично послание, заплашващо Иран. Денис Щилерман, ръководител на украинската отбранителна компания Fire Point, която произвежда семейството ракети FP-5 Flamingo, публикува илюстрация в социалните медии, изобразяваща ято розови фламинго, летящи по траектория между Украйна и Иран. Изображението включва логото на компанията, наред с надписа:

"Живеят ли "Фламинго" в Иран? Скоро ще разберем."

Придружавайки изображението, Щилерман написа:

"Напомняме на всички, които заплашват Украйна с ракети: нашите "Фламинго" летят на 3000 км."

Въпреки че не бяха предоставени технически подробности относно възможностите или оперативното състояние на ракетата, изявлението изглежда има за цел да подчертае твърдения потенциал на системата за удар с голям обсег, пише MWM. Ако данните са точни, обхват от приблизително 3000 километра би поставил Иран в обсег от украинска територия, като същевременно би надвишил обхвата на повечето конвенционално въоръжени ракетни системи, за които понастоящем е известно, че са на въоръжение в Украйна. Нито украинските власти, нито независимите наблюдатели са потвърдили, че ракетата „Фламинго“ притежава такава способност, и остава неясно дали цифрата се отнася за съществуващо оръжие, развоен проект или бъдеща цел.

Коментарите идват на фона на все по-обтегнати отношения между Украйна и Иран.

Киев многократно обвинява Техеран, че е снабдявал Русия с голям брой ударни дронове и, наскоро, с друго военно оборудване, използвано по време на конфликта. Иранските власти отричат ​​да са предоставяли оръжия за използване във войната извън предварително признатите трансфери, въпреки че западните правителства продължават да твърдят за широко военно сътрудничество между Техеран и Москва. По-важното е, че украинската враждебност към Иран се разглежда като ключово средство за спечелване на благоразположение от Съединените щати, което е особено критично поради резервите на администрацията на Тръмп относно подкрепата на военните усилия на страната.

Заплахи за ракетни удари срещу Иран бяха отправени, тъй като собствените арсенали на Съединените щати от крилати ракети, балистични ракети и проникващи бомби бяха сериозно изчерпани по време на ударите срещу близкоизточната страна, като същевременно това оказа само ограничено въздействие върху собствения военен потенциал на Иран. Това следва украинската атака срещу ирански товарен кораб в Каспийско море през юли, при която според иранските власти един моряк беше убит, а друг ранен, и която подхрани спекулациите, че Иран може да отвърне директно на ударите по украински цели. Украйна получи значителна западна подкрепа под формата на финансиране, експертиза, компоненти, технологии и разузнавателна информация, за да разработи внушителен капацитет за удари на далечни разстояния, който, макар и насочен срещу Русия, би могъл да бъде използван за нападения срещу други противници от Западния блок, като Иран.