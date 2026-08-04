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15-годишна без книжка блъсна пешеходец и избяга

Пострадалият е с натъртвания и охлузвания

04.08.2026 | 12:04 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

Момиче на 15 години без шофьорска книжка е блъснала пешеходец в к.к. “Слънчев бряг”. Инцидентът е станал в неделя около 04:00 ч. сутринта на паркинга пред голям хранителен магазин, съобщава ОД на МВР-Бургас, цитирани от bTV.

По първоначални данни непълнолетната е управлявала автомобила с несъобразена скорост, когато е ударила 22-годишен мъж от Бургас.

След инцидента пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ-Бургас. Лекарите са установили натъртвания и охлузвания по тялото му, като мъжът е отказал да бъде приет за лечение.

От полицията съобщават, че след инцидента момичето е напуснало мястото, без да подаде сигнал. По-късно самоличността на момичето е била установена.

 

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