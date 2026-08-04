Няма открити нарушения по случая с починалото бебе в Карлово

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" не е установила нарушения от страна на МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе.

От документите по извършената проверка става ясно, че детето не е било регистрирано в болничната информационна система на лечебното заведение. Проверяващата комисия не е открила нарушения нито от страна на болницата, нито в действията на лекарите.

Според становището медикът, който е прегледал бебето, е бил повикан в Центъра за спешна медицинска помощ. Той е предложил детето да бъде прието в Детското отделение на болницата, но майката е отказала хоспитализацията. Отказът е бил отбелязан в листа за консултация.

За пълното изясняване на обстоятелствата са извършени паралелни проверки в карловската болница, в Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив и филиала му в Карлово, както и на личния лекар на детето.

Двумесечното бебе почина на 8 юли 2026 г. във филиала на Спешна медицинска помощ в Карлово. По случая Окръжната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство.