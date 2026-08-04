50% увеличение: До 350 евро за униформа на един ученик в София

До началото на новата учебна година остава почти месец, но по-предвидливите родители вече започнаха подготовката. Тази година семейните бюджети ще бъдат подложени на допълнително изпитание, тъй като за първи път покупките за учениците ще се правят в евро.

Сред най-сериозните разходи остава задължителната училищна униформа. Данните от пазарния мониторинг показват трайно поскъпване, като между 2021 и 2026 г. цените на основните униформи в софийските училища са се увеличили средно с между 35% и 50%.

Основните причини са по-високите цени на текстилните суровини, особено на памука, нарастващите разходи за труд, инфлацията и поскъпването на транспорта и логистиката.

От тениската до официалното сако

Увеличението засяга всички основни елементи от ученическото облекло - от обикновените памучни тениски до суитшъртите и официалните сака.

През 2021 г. стандартна тениска с къс ръкав и логото на училището е струвала около 15 лева. Днес цената на същия артикул надхвърля 37 лева, или близо 18,90 евро, което означава ръст от над 50%.

Суитшърт с емблемата на учебното заведение преди пет години е струвал между 35 и 45 лева. Сега цената му е между 50 и 70 лева, или около 31 евро, като увеличението достига приблизително 45%.

За пълен базов сезонен комплект, включващ две или три тениски, суитшърт, панталон или пола и официална риза, софийските семейства вече отделят между 90 и 180 евро за едно дете.

В училищата, където задължителният асортимент включва още сака, елеци и брандирани връхни дрехи, стойността на целия комплект може да надхвърли 250-350 евро.

Родителите нямат голям избор

В София всяко училище самостоятелно избира фирмата доставчик чрез обществена поръчка или решение на училищното настоятелство и родителските съвети. Това води до сериозни разлики както в цените, така и в качеството на униформите, предлагани от различните производители.

Поскъпването предизвиква все повече дискусии сред родителските общности в столицата. Едно от основните им притеснения е липсата на избор. Когато училището има ексклузивен договор само с един производител, семействата не могат да потърсят същите дрехи от друг търговец на по-ниска цена.

За да облекчат разходите, все повече училищни настоятелства организират благотворителни базари за униформи втора употреба в края и началото на учебната година. На тях запазените дрехи могат да бъдат разменяни или продавани на символични цени, пише БГНЕС.