Пускат предсрочно новите влакове "Шкода"

Всички 20 влакови мотриси "Шкода", закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), вече са в България и се очаква утре да бъдат предсрочно предадени на БДЖ. А от понеделник трябва да влязат в редовна експлоатация в Западна България на мястото на най-старите мотриси, произведени между 1969 и 1980 г.

Това обяви Симеон Ставрев от транспортната комисия в Столичния общински съвет. Според него по-старите самодвижещи се вагони "Сименс" - от 2007-2008 г., се предвижда да бъдат пренасочени към Северна България след близо две десетилетия работа в Южна.

На профила във "Фейсбук" на жп гара "Илиянци", където в индустриален клон е депото за поддръжка на "Шкода", пък бе съобщено, че вече две седмици там се провеждат усилени ежедневни маневри с новите мотриси и се правят последни настройки.

В следващите месеци се очакват и още 5 нови мотриси "Шкода", закупени по проект от Оперативна програма "Транспортна свързаност". Очаква се и поетапно включване на съставите от "Алстом" за по-дълги разстояния: София - Пловдив, София - Варна, София - Русе, София - Бургас и София - Видин, пише Сега.

До края на 2026-а пък част от старите вагони - серии 25-63 и 15-63, се спират от движение, а останалите - догодина, като в момента много от тях работят с удължена техническа ревизия до 12 месеца. По думите на Ставрев, новозакупените 91 вагона от "Дойче бан" (серия 22-97) трябва да влязат в съставите на бързите, международните и експресните влакове, докато купените 76 вагонa през 2024 г. от немските железници, вероятно ще останат основно в нощните композиции.