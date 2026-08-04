Рядък дипломатически ход: САЩ ще закрият пет консулства в чужбина

Съединените щати се готвят да закрият чуждестранни консулства, включително такива в Канада и Япония, като част от усилията на Доналд Тръмп да съкрати раздутата държавна бюрокрация.

Федералното правителство като цяло претърпя сериозни съкращения, откакто Тръмп се върна на власт, като само Държавният департамент извърши масови съкращения на персонал през миналата година.

Сега Държавният департамент е уведомил Конгреса, че планира да закрие пет задгранични представителства - рядък случай на свиване на глобалното дипломатическо присъствие на САЩ, според запознати с уведомлението лица.

В съобщението, изпратено до комисиите на Конгреса миналата седмица, Държавният департамент посочва, че планира да закрие представителствата си в Сейнт Джордж (Гренада), Нагоя (Япония), Медан (Индонезия), Дуала (Камерун) и Уинипег (Канада).

Очакваните закривания, за които не е съобщавано по-рано, представляват рядък пример за това как САЩ закриват множество задгранични представителства в рамките на процес на свиване, който не е свързан с конкретно геополитическо събитие, съобщава източник, близък до Ройтерс.

В началото на миналата година, през първите месеци от управлението на администрацията на Тръмп, Държавният департамент започна подготовка за закриване на близо дузина задгранични представителства като част от по-широк стремеж на президента републиканец да трансформира американската бюрокрация така, че тя напълно да съответства на неговата програма "Америка на първо място“ (America First).

Службата за управление и бюджет към Белия дом се е застъпвала за още по-амбициозна програма за закриване, обхващаща до 30 задгранични представителства.

Някои представители на администрацията изразяват мнение в тесен кръг, че някои по-малки задгранични представителства са излишни и икономически неефективни.

Демократи и бивши служители в сферата на външната политика и националната сигурност твърдят, че съкращаването на дипломатическото присъствие на САЩ, съчетано със закриването на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID), която предоставяше помощ на стойност милиарди долари в световен мащаб, крие риск от подкопаване на американското лидерство и създава опасен вакуум, който може да бъде запълнен от противници като Китай и Русия.

Въпреки че през миналата година Държавният департамент премина през мащабна бюрократична реорганизация, включваща закриване на десетки отдели и съкращаване на стотици служители, нито едно задгранично представителство не беше затворено.

В отговор на запитване за коментар в неделя, Държавният департамент разпространи изявление, в което не потвърди информацията за закривания, но посочи, че е съсредоточен върху това дипломатическото присъствие на страната да бъде ефикасно и ефективно.

От ведомството добавиха, че се ангажират да спазват процедурите за уведомяване на Конгреса.

Оптимизиране на структурата

Държавният секретар Марко Рубио представя мерките за съкращаване на разходите като необходими за оптимизиране на структурата на организация, която мнозина консерватори смятат за раздута и прекомерно бюрократизирана.

Американското представителство в Сейнт Джордж (Гренада) е посолство. Дипломатическите мисии в Медан, Уинипег и Нагоя са консулства, докато тази в Дуала е "клон на посолството“.

Консулствата и клоновете на посолствата обикновено представляват интересите на САЩ в региони извън столицата на съответната държава, където обикновено се намира американското посолство.

По време на управлението на бившия президент Джо Байдън правителството на САЩ откри няколко задгранични представителства – всички те в Тихоокеанския регион, където САЩ се конкурират с Китай за влияние.

Макар Китай да няма действащо задгранично представителство в Дуала или Уинипег, страната поддържа дипломатическо присъствие в Сейнт Джордж, Нагоя и Медан.

През юли 2025 г. Марко Рубио обяви мащабна реорганизация на Държавния департамент и заяви, че "раздутата“ бюрокрация и "радикалната политическа идеология“ трябва да бъдат премахнати.