Кредит на доверие, липса на капацитет...Какви са първите 100 дни на кабинета "Радев"?

След първите 100 дни на кабинета "Радев" 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа Рисърч", а Конституционният cъд образува тpи дeлa cpeщy Зaĸoнa за държавния бюджет по искане на опозицията.
"Като цяло има позитивен рейтинг, но успоредно с това се появява и първата критичност, основно по конкретни политики, за които въведохме нов индикатор - индекс за ефективност на управленските политики. По конкретни политики, които хората определят като значими, виждаме, че усилията, които се полагат, и предложенията, които се правят, не отговарят на дълбочината на проблемите", каза социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.
По думите му важните теми за избирателите остават високите цени и корупцията.
"Виждаме, че тези теми се определят като най-значими, полагат се усилия, но не достатъчни и не спрямо очакванията на обществото. Има какво да се желае в тази посока. Здравеопазването също е тема, която се позиционира на трето място по значимост. Там виждаме, че усилията са значително по-малки. Общият коефициент е 26,4% - скалата е от 0 до 100, като политиките се водят за успешни, ако постигнат минимум от 50%", допълни Вълчев.
Социологът поясни, че премиерът Радев е получил още по-голям кредит на доверие.
"Това ще е до време, след което може да се очаква една по-голяма критичност. Парламентът за първи от 15 години е с 20% доверие, досега беше в по-ниски рамки. От друга страна е отрицателен балансът в оценките към него. Продължава доминиращото недоверието към политическите лидери, с изключение на Румен Радев, който има позитивите баланс", коментира още Вълчев.
Анализаторът доц. Светослав Живков смята, че хората са се надявали, че ще излезем от предизборната обстановка с приключването на изборите.
"Вероятно заради президентските избори ние продължаваме да виждаме, че фразите доминират. Но е фрапиращ дисонансът между доверието към министър-председателя и недоволството от конкретните мерки. Но и трябва да кажем, че голяма част от избирателите гласуваха, без да имат конкретни очаквания към Радев, това беше протестен и наказателен вот. Това е един сегмент от избирателите на Радев, не всички са гласували така.
Приказките продължават да надделяват над действията, а оправданията с миналите управления -
добри или лоши, все по-малко ще имат своето влияние", добави той в ефира на Bulgaria ON AIR.
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Павел Вълчев поясни, че хората все пак отчитат "тежкото наследство", което е останало.
"Преобладава мнението, че наследството е тежко, но успоредно с това вече се прокрадва идеята, че управляващите към момента не показват нужния капацитет за справяне с проблемите. Хората, когато отидат да гласуват, имат очаквания за позитивно развитие, а не само за разкрития, свързани с досегашната ситуация, като оправдания нещата да не се случват по най-добрия начин", категоричен бе той.
"Сякаш управляващите се намират в предизборна обстановка. Президентските избори идват, но трябва да свикнем, че в една демокрация изборите са чести. След това ще дойдат общинските избори. Предишните управляващи също имаха същата склонност - да компенсират липсата на адекватна политика с фрази. Този бюджет с този вид, в който е представен, е доказателство за него. Той е за шест месеца, но това е половин година, а бюджетът е политика, той не е само едни пари. Важен е и следващият бюджет", коментира доц. Живков.
Президентските избори
"Доц. Вълчев заяви, че няма да се кандидатира за президент, но има и позиция за вицепрезидент. Има време за издигане на номинации. В политически план кандидатите за президент стават известни много по-рано. Ние сме в ситуация, в която ГЕРБ говорят за единство в дясното, ПП-ДБ не са казали, че са против това единство. Така че общ кандидат срещу Илияна Йотова, представляващ проевропейските партии, най-вероятно няма да видим", смята анализаторът.
Социологът подчерта, че има институционална подкрепа за Йотова.
"Тя е доста висока. Трябва да си дадем сметка, че в момента, в който тя се превърне в кандидат за президент, ситуацията се променя. Битката не е предрешена, но е много важно и опозицията как ще подходи. Не очаквам да има споразумения между основните политически играчи", каза още Павел Вълчев.
Доц. Живков не изключи Йотова да победи още на първи тур.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.