Кредит на доверие, липса на капацитет...Какви са първите 100 дни на кабинета "Радев"?

След първите 100 дни на кабинета "Радев" 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа Рисърч", а Конституционният cъд образува тpи дeлa cpeщy Зaĸoнa за държавния бюджет по искане на опозицията.

"Като цяло има позитивен рейтинг, но успоредно с това се появява и първата критичност, основно по конкретни политики, за които въведохме нов индикатор - индекс за ефективност на управленските политики. По конкретни политики, които хората определят като значими, виждаме, че усилията, които се полагат, и предложенията, които се правят, не отговарят на дълбочината на проблемите", каза социологът от "Алфа Рисърч" Павел Вълчев.

По думите му важните теми за избирателите остават високите цени и корупцията.

"Виждаме, че тези теми се определят като най-значими, полагат се усилия, но не достатъчни и не спрямо очакванията на обществото. Има какво да се желае в тази посока. Здравеопазването също е тема, която се позиционира на трето място по значимост. Там виждаме, че усилията са значително по-малки. Общият коефициент е 26,4% - скалата е от 0 до 100, като политиките се водят за успешни, ако постигнат минимум от 50%", допълни Вълчев.

Социологът поясни, че премиерът Радев е получил още по-голям кредит на доверие.

"Това ще е до време, след което може да се очаква една по-голяма критичност. Парламентът за първи от 15 години е с 20% доверие, досега беше в по-ниски рамки. От друга страна е отрицателен балансът в оценките към него. Продължава доминиращото недоверието към политическите лидери, с изключение на Румен Радев, който има позитивите баланс", коментира още Вълчев.

Анализаторът доц. Светослав Живков смята, че хората са се надявали, че ще излезем от предизборната обстановка с приключването на изборите.

"Вероятно заради президентските избори ние продължаваме да виждаме, че фразите доминират. Но е фрапиращ дисонансът между доверието към министър-председателя и недоволството от конкретните мерки. Но и трябва да кажем, че голяма част от избирателите гласуваха, без да имат конкретни очаквания към Радев, това беше протестен и наказателен вот. Това е един сегмент от избирателите на Радев, не всички са гласували така.

Приказките продължават да надделяват над действията, а оправданията с миналите управления -

добри или лоши, все по-малко ще имат своето влияние", добави той в ефира на Bulgaria ON AIR.

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Павел Вълчев поясни, че хората все пак отчитат "тежкото наследство", което е останало.

"Преобладава мнението, че наследството е тежко, но успоредно с това вече се прокрадва идеята, че управляващите към момента не показват нужния капацитет за справяне с проблемите. Хората, когато отидат да гласуват, имат очаквания за позитивно развитие, а не само за разкрития, свързани с досегашната ситуация, като оправдания нещата да не се случват по най-добрия начин", категоричен бе той.

"Сякаш управляващите се намират в предизборна обстановка. Президентските избори идват, но трябва да свикнем, че в една демокрация изборите са чести. След това ще дойдат общинските избори. Предишните управляващи също имаха същата склонност - да компенсират липсата на адекватна политика с фрази. Този бюджет с този вид, в който е представен, е доказателство за него. Той е за шест месеца, но това е половин година, а бюджетът е политика, той не е само едни пари. Важен е и следващият бюджет", коментира доц. Живков.

Президентските избори

"Доц. Вълчев заяви, че няма да се кандидатира за президент, но има и позиция за вицепрезидент. Има време за издигане на номинации. В политически план кандидатите за президент стават известни много по-рано. Ние сме в ситуация, в която ГЕРБ говорят за единство в дясното, ПП-ДБ не са казали, че са против това единство. Така че общ кандидат срещу Илияна Йотова, представляващ проевропейските партии, най-вероятно няма да видим", смята анализаторът.

Социологът подчерта, че има институционална подкрепа за Йотова.

"Тя е доста висока. Трябва да си дадем сметка, че в момента, в който тя се превърне в кандидат за президент, ситуацията се променя. Битката не е предрешена, но е много важно и опозицията как ще подходи. Не очаквам да има споразумения между основните политически играчи", каза още Павел Вълчев.

Доц. Живков не изключи Йотова да победи още на първи тур.