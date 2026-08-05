Полицай застреля мъж, размахвал кухненски нож в Япония

Мъж, за когото се съобщава, че е бил облян с кръв и е размахвал кухненски нож, почина, след като беше прострелян от полицията в префектура Осака, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Около 19:00 часа местно време снощи (около 1:00 ч. бълг. вр. днес) е получено обаждане на спешен телефон, съобщавайки, че мъж е проявил насилие в Кавачинагано. Полицията е открила огън, след като мъжът, държащ нож, се е приближил до служителите, отговорили на обаждането.

Съгласно японското законодателство служителите на реда могат да използват оръжия, когато сметнат за необходимо да арестуват заподозрян, да предотвратят бягство, да защитят себе си или други, или да потушат съпротивата при изпълнение на служебни задължения.

Полицията съобщи, че мъжът е бил арестуван на място по подозрение във възпрепятстване на служебни задължения и нарушаване на Закона за контрол върху мечовете и огнестрелните оръжия, добавяйки, че мъжът е бил улучен от куршум и откаран в болница, където е потвърдена смъртта му. Няма други ранени.

Полицейски служител предупредил мъжа да пусне ножа, но той не се подчинил. Служителят първо произвел предупредителен изстрел във въздуха, а след това и втори изстрел в самия мъж, който се приближил и ударил полицая в лявата част на гърдите.

Полицията на префектурата заяви, че използването на огнестрелното оръжие очевидно е било по устав, изразявайки съжаление за смъртта на мъжа. Обстоятелствата, довели до стрелбата, както и самоличността на мъжа, все още се разследват.

Стрелбата е станала на около 300 метра от железопътна гара в район с ресторанти и търговски обекти.

Миналия месец в префектура Кумамото в Югозападна Япония мъж, въоръжен с кухненски нож, е влязъл в магазин и е бил прострелян от полицията на паркинга, след като го е насочил към служителите. Той е бил улучен от куршум, но нараняванията му не са животозастрашаващи.

(БТА)