Смъртоносно видео: Дрон преследва мъж в Херсон, всичко свърши с взрив (+16)

Националната полиция на Украйна разпространи видео, в което показва как дрон преследва търговец от Херсон.

Пълничкият мъж се опитва да избяга, прикривайки се покрай буса със стока, но в крайна сметка дронът успява да го заклещи и се взривява.

52-годишният мъж е оцелял, но има наранявания и мозъчно сътресение.

"Ако забележите дрон, в никакъв случай не се опитвайте да го заснемете. Незабавно се укривайте. Нито една снимка не струва живота или здравето ви", призовават от полицията.

Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни".

Руските власти също редовно обвиняват украинската армия, че умишлено напада цивилни с дронове, особено в граничещата с Украйна Белгородска област.