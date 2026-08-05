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На 83 млн. години е откритата кост на динозавър край Трън

Находището обещава да запълни празнини за това как са еволюирали динозаврите

05.08.2026 | 13:02 ч. 1

Откриха изцяло запазена кост от динозавър край Трън. Това стана по време на деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (БАН) до Трънското находище на динозаври.

"Особеностите на находището са такива, че костите обикновено излизат раздробени като на филийки. Цялата кост е с дължина около 30 см. Ясно е, че принадлежи на динозавър. В същия пласт, от който е тази кост, бяха открити два различни вида динозаври. В процес на обработване на костта сме. Нашата работа е да освободим всички костни фрагменти от скалата, за да можем да кажем на какъв динозавър е", обясни палеонтологът Владимир Николов за "България сутрин".

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Палеонтологът доц. Латинка Христова подчерта, че се изисква търпение и много внимание.

"Ще използваме специални машинки. Всичко ще бъде механично", каза тя пред Bulgaria ON AIR относно обработването на костта.

Николов уточни, че костите са на около 83 млн. години.

"Предварително определяме кой къде ще работи. Въпрос на късмет е. За да се намери една кост, понякога отхвърляме няколко кубика седименти", посочи Христова.

Николов сподели, че се надяват на повече останки, но понякога природната обстановка не е благоприятна за запазване на цели скелети.

По думите му находището обещава да запълни празнини за това как са еволюирали динозаврите.

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