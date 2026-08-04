В кадър: Последно сбогом с легендарния Франко Барези в сърцето на Милано

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Някои от най-големите имена в историята на Милан се събраха във вторник в базиликата "Сант'Амброджо", за да се сбогуват с Франко Барези. Хиляди привърженици изпълниха площада пред храма, за да почетат паметта на легендарния капитан на "росонерите".

По информация на Milannews24 море от фенове се е стекло пред църквата много преди началото на траурната церемония. Сред тях е била и организираната агитка "Курва Суд", която отдаде последна почит на един от най-великите футболисти в историята на играта.

Събралите се привърженици посрещаха с аплодисменти и скандирания всеки от бившите съотборници на Барези. Те пристигаха, за да прегърнат опечаленото семейство и да се сбогуват със своя дългогодишен приятел и съотборник.

Сред най-очакваните гости бяха Паоло Малдини и Марко ван Бастен, които пристигнаха заедно и бяха посрещнати с бурни аплодисменти. Появата на Мауро Тасоти и Пиетро Паоло Вирдис също предизвика силни емоции сред феновете.

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Пристигането им, запечатано в снимки и видеокадри от мястото, се превърна в един от най-трогателните моменти на церемонията.

Многобройното присъствие още веднъж показа огромното уважение, което Франко Барези е будел не само в съблекалнята на Милан, но и далеч отвъд нея.

Погребението започна в 11:00 часа в сърцето на Милано и събра представители на клуба, институциите и делегации от футболния свят. Сред присъстващите имаше и представители на Реал Мадрид и Барселона.

Така футболната общественост изпрати една от най-големите легенди на Милан - играч, останал верен през цялата си кариера на един клуб, а личността и лоялността му надхвърлиха границите на футболните съперничества.