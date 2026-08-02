Мадяр: За Унгария идват критични дни, намалете потреблението на ток

Унгария ще ограничи подаването на ток за големи компании от понеделник, 3 август.

Днес ще се вземе окончателно решение, а мерките се налагат заради рекордното спадане на нивото на река Дунав.

Това принуждава единствената атомна електроцентрала в страната да затвори за първи път от над четири десетилетия.

Премиерът Петер Мадяр направи обръщение във Facebook:

"Предстоят ни най-критичните пет дни. Утре електроцентралата "Пакш" няма да генерира електроенергия, а предстоят най-горещите дни с температури от 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените ни услуги и ние самите ще бъдем подложени на огромен натиск".

Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят потреблението на електроенергия през пиковите вечерни часове между 17:00 и 22:00 часа.

Той добави, че правителството ще реши по-късно днес дали да наложи задължителни ограничения за електроенергия на големите компании от понеделник.

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Спадовете в нивата на водата са довели до ограничения за ползване на вода в повече от 100 града и села, включително в покрайнините на Будапеща. Кризата може да струва на страната между 315 и 630 милиона долара."

Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ "Черна вода" спада приблизително с два - три сантиметра на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация, съобщи БНР.

Първият от двата 706-мегаватови реактора на АЕЦ "Черна вода" беше спрян в началото на седмицата.