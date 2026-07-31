Рекордна суша по Дунав, Източна Европа се готви за ограничения на тока

Източноевропейските потребители се готвят за потенциални ограничения на електроенергията поради рекордно ниските нива на водата в река Дунав.

Унгария и Румъния предприеха мерки за ограничаване на потреблението на електроенергия, включително спиране на ядрени реактори поради недостиг на вода за охлаждане.

Ниските нива на водата в Дунав засягат няколко страни, включително Сърбия, Словакия и Молдова, които изпитват прекъсвания в енергийните доставки и производството на водноелектрическа енергия.

Източноевропейските потребители се готвят за потенциални ограничения на електроенергията, тъй като рекордно ниските нива на водата в река Дунав ограничиха производството на ядрена енергия.

Унгария поиска от големи индустриални компании, включително производители на автомобили и фирми за батерии, да ограничат потреблението си на електроенергия, тъй като атомната електроцентрала Пакш ще бъде затворена за първи път поради недостиг на вода за охлаждане, заяви премиерът Петер Мадяр в четвъртък. Операторът на централата, която осигурява над 40% от производството на електроенергия в страната, заяви, че тя ще трябва да бъде временно спряна в рамките на 72 часа.

Европа беше обзета от поредица от горещи вълни това лято, които натовариха жизненоважни водни пътища, нарушиха енергийните доставки и предизвикаха смъртоносни пожари. Последиците се усещат в басейна на река Дунав, тъй като се надига поредна вълна от екстремни горещини. Рейн, друга ключова транспортна артерия, също е напът да достигне рекордно ниско ниво.

В Румъния, където Дунав се влива в Черно море, временният премиер Илие Болоян призова гражданите да намалят потреблението си на електроенергия, особено в пиковите часове. Един от двата ядрени реактора в електроцентралата Черна вода беше спрян тази седмица, принуждавайки страната да купува по-скъпа вносна електроенергия.

„Досега нямаме проблеми с осигуряването на вноса, но такива проблеми могат да се появят в следващия период“, каза Болоян в интервю за телевизионната станция Digi 24 късно в сряда.

Решение дали да се спре вторият реактор може да се вземе „по всяко време“, ако нивата на водата във втората по дължина река в Европа продължат да намаляват, според оператора на централата, Nuclearelectrica.

Топлинните вълни това лято принудиха Франция да ограничи производството на електроенергия от ядрения си парк, който е гръбнакът на енергийната система на Западна Европа. Електроцентралите черпят охлаждаща вода от реките и съществува риск с повишаването на температурите изпусканата вода да стане твърде гореща, застрашавайки дивата природа.

В Сърбия Дунав също е близо до рекордно ниско ниво и ограниченията на водоснабдяването са почти сигурни през август, каза хидрологът Деян Владикович пред държавната телевизия RTS. Най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, на Дунав, в момента работи само на една трета от капацитета си.

Дунав в Братислава, Словакия, регистрира най-ниския си среден дебит през юли в 125-годишната история на измерванията, разкривайки големи участъци от речното корито. По-надолу по течението към Унгария някои речни кораби вече не могат да плават по участъци от реката.

Петте ядрени реактора в Словакия продължават да работят без ограничения. Операторът Slovenske elektrarne заяви, че това се дължи на охладителните системи, които са по-малко зависими от текущите речни течения.

Производството на водноелектрическа енергия обаче е намаляло. ВEЦ Габчиково работи само с една от осемте си турбини, съобщи държавната компания Slovensky vodohospodarsky podnik пред Bloomberg.

Молдова, една от най-бедните страни в Европа, която разчита в голяма степен на внос на електроенергия от съседните Румъния и Украйна, също призовава гражданите си да намалят потреблението.

„Ситуацията по Дунав може временно да намали наличието на електроенергия в региона и да доведе до по-високи цени, особено в пиковите часове“, каза молдовският министър на енергетиката Дорин Юнгиету, цитиран от bloombergtv.bg.