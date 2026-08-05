Въпреки ниските нива на Дунав: Режим на тока у нас няма да има

Нивото на река Дунав продължава да спада. "Към момента няма повод за притеснение. Има достатъчно запас към равнището на река Дунав. Още при проектирането на ядрената централа са взети предвид историческите минимални нива и са предприети мерки централата да работи и при тяхното достигане. Има буфер поне за още 2-3 седмици нормална работа на централата. Ако този буфер се изчерпа, няма опасност. Всичко е обработено. Специалистите в централата са добри. Няма опасност и от дефицит", заяви експертът по ядрена енергетика инж. Ивайло Найденов в предаването "България сутрин".

Той увери, че режим на тока няма да има -

дори ако се допусне крайната хипотеза да се намали мощността на АЕЦ "Козлодуй".

"Имаме достатъчно мощности, за да покрием собственото си потребление. Слънчевите централи през деня могат да покрият относително голяма част от потреблението, батериите могат да помогнат. Имаме и воден запас, който може да се отключи, ако се наложи. От Гърция можем да внесем електроенергия. В краен случай може да се забрани износът. Не мисля, че ще се стигне до крайни сценарии. Не мисля, че ще се промени работата на нашата централа", прогнозира експертът пред Bulgaria ON AIR.

Найденов отбеляза, че

България е нетен износител на електрическа енергия и няма нужда да променяме поведението си.

"Обикновено тези засушавания са характерни за септември. Ако няма валежи в Централна Европа, засушаването ще продължи. Ако вали в Централна Европа, след 8-10 дни при нас ще се усети повишаване на равнището", обясни той.

"Трябва да наблюдаваме положението и да планираме следващите стъпки с оценка на риска. Колегите това го правят".

По думите му цялата електроенергийна система трябва да работи единно, за да могат различните енергоизточници да се подпомагат.

"АЕЦ "Белене" в момента не стои на дневен ред", посочи експертът.