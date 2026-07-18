Качеството на туризма по българското Черноморие се повишава

Качеството на туристическите услуги по българското Черноморие продължава да се повишава, като част от хотелите и ресторантите вече достигат световно ниво. Това показва класацията на списание "Травъл енд Лайфстайл" ("Travel&Lifestyle"), която отличава 50-те най-добри хотела и 50-те най-добри ресторанта по крайбрежието.

Класацията е част от фестивала "Арт Поток" в Лозенец и е изготвена въз основа на потребителски оценки в международни онлайн платформи като Google, TripAdvisor, Booking и Agoda, както и в други системи за резервации.

Световно ниво в челната двадесетица

Събраните данни са обработени по собствена методика на списанието, обясни главният му редактор Мирослав Иванов.

По думите му качеството сред обектите в челната двадесетица е изключително високо, а сравнението с резултатите от миналата година показва ясно подобрение.

"Можем да кажем, че то вече е на световно равнище", подчерта Иванов.

Целта на класацията е да насърчи високите стандарти в туристическия сектор и да даде по-голяма видимост на най-добрите хотели и ресторанти по българското Черноморие.

Оценките на туристите имат ключова роля

Хотелите и ресторантите са оценени според качеството на обслужването, кухнята, атмосферата и цялостното преживяване на посетителите.

Мирослав Иванов призова туристите да публикуват повече оценки и отзиви за местата, които посещават, тъй като потребителската активност в онлайн платформите има пряко значение както за видимостта на обектите, така и за включването им в подобни класации.

"Искаме потребителите да дават повече оценки в резервационните системи и в Google, за да попадат добрите места в тези класации", допълни главният редактор.

На церемонията по връчването на отличията присъства и министърът на туризма Илин Димитров.