Туристическият сезон навакса изоставането, очаква се ръст през септември

Летният туристически сезон в България вече се движи с темповете от миналата година, а изоставането, отчетено в началото на лятото, е преодоляно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред журналисти в село Лозенец, община Царево.

По думите му данните от Единната система за туристическа информация показват, че първоначалният спад е наваксан, а курортите са запълнени. Изоставането от около 200 000 туристи вече е компенсирано.

"Ако продължим добрата работа съвместно с бизнеса и местните общности, очаквам при добро време през септември да имаме дори ръст в края на сезона", посочи Димитров.

Министърът добави, че благоприятните метеорологични условия и силният туристически интерес в Европа създават предпоставки за успешен летен сезон. Министерството ще продължи активно да популяризира България като туристическа дестинация, като в рекламните кампании ще бъдат включени и известни личности.

Нови офиси по Черноморието

Министерството на туризма ще открие изнесени офиси в курортите Златни пясъци и Слънчев бряг. Те ще обслужват съответно Северното и Южното Черноморие и ще започнат работа през следващата седмица.

По думите на Димитров решението е резултат от съвместната работа с туристическия бранш и от необходимостта посетителите да имат по-бърза връзка с институциите.

"Целта е да бъдем по-близо до бизнеса и до туристите, за да можем да реагираме по-бързо при сигнали и необходимост от съдействие", обясни министърът пред БТА.

Офисите ще функционират до края на летния туристически сезон, а ведомството планира в бъдеще да открие подобни структури и в зимните курорти.

България като целогодишна дестинация

Министерството започва и новата инициатива "Празнувай България", която ще представя фестивалите, традициите и обичаите във всички 28 области на страната.

"Ще заснемем материали за фестивалите в България - как празнува страната ни във всяко едно място, какви са обичаите и традициите. Те ще бъдат преведени на няколко езика, за да могат Европа и светът да видят какво предлагаме", заяви Димитров.

Целта е да бъде показано културното многообразие на страната и България да бъде популяризирана не само като лятна, а и като целогодишна туристическа дестинация.

Кулинарният туризъм също влиза във фокуса

Илин Димитров е в Лозенец по повод фестивала "Арт Поток". В рамките на събитието ще бъде представена класацията на списание "Травъл енд Лайфстайл" ("Travel&Lifestyle") за най-добрите ресторанти по българското Черноморие за 2026 г.

Заведенията са оценени според качеството на кухнята и обслужването, атмосферата и цялостното гастрономическо преживяване.

Според организаторите инициативата цели да насърчи високите стандарти в ресторантьорството и да утвърди българското Черноморие като привлекателна кулинарна дестинация.