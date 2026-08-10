3 до 5 минути за реакция: Експерт разкри слабостите на защитата ни от дронове

По-рано днес посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук заяви, че България е приятелска страна, а Украйна не е насочила умишлено безпилотни летателни апарати към територията ѝ.

"Още никой не е казал нищо. Но мога да направя и своето предположение, че този дрон няма как да прелети над цялата територия на Румъния, без да бъде забелязан. Той е с големина около 3 метра размах на крилете, с огромен шум на двигателите. Няма как да не бъде забелязан", каза вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете Иван Миланов в студиото на "Денят ON AIR".

Според експерта не трябва да се изключва версията той да е дошъл по поречието на река Дунав.

"Може да носи експлозиви до 5 кг, но в зависимост от това какъв е видът на експлозива. Говорим за много различни възможности, има обикновен взрив, но има и огромни, които са в пъти по-мощни от тротила. Този дрон се използва преди всичко за примамка, той е по-стар модел. Когато говорим за такъв дрон, той се прави с цел да бъде открит или с цел да заблуди противниковите средства за откриване и реакция", допълни Миланов.

"Тук възниква логичният въпрос - защо, ако той е такъв, ние не сме го видели, или румънците не са го видели, защото неговата цел е да бъде открит. Възможно е GPS системата да бъде заблудена, това е един от начините тези дронове да бъдат неутрализирани - да дадат грешни координати, има най-различни похвати. Но ние говорим за една многослойна система", подчерта експертът.

Първата цел на многослойната система е дронът да бъде открит.

Пред Bulgaria ON AIR Миланов добави, че това може да стане по много и различни причини - големите дронове се откриват с радари.

“Ние имаме радарна система. При по-малките дронове е по-различно, те летят по-ниско, много трудно ги откриват радарите, дори някои не могат да бъдат открити. Поставят се и адаптери, които чуват звука и могат в определена посока, която не е видима за радарите, да се хванат чрез звук. Има и още един метод - много мощни системи за наблюдение. Комбинацията от всички тези средства следва да бъде покрита територията на нашата страна", поясни Миланов.



"Вземането на решения зависи от времето на откриване. Ако по-рано се открие, времето ще бъде по-голямо, но никога не е повече от 3 до 5 минути. А малките дронове времето за реакция трябва да е под минута. Ние трябва да имаме национална система, която незабавно да определи този дрон свой ли е, враг ли е, какви поражения може да нанесе, какъв тип е и по какъв начин да се неутрализира. Русия, Украйна и Израел имат необходимия опит и изградени системи, украинската и израелската са много сериозни. За руската нямаме данни, а причините са обясними", коментира вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете.

"Ние от 3 години говорим, слушат и въобще не ни чуват, включително и сега. Имаме споразумение с всички водещи ведомства. Сега, когато новото правителство дойде на власт, изпратихме писмо до кабинета на премиера, те реагираха много своевременно, изпратиха го на Министерството на транспорта, МВР и Министерството на отбраната. От тях получихме писма, изразяващи подкрепата им и дотам. Предложението ни беше да седнем и да обсъждаме съвместни мерки, с които бихме могли да си бъдем полезни, за да адресираме тези проблемни въпроси. Чакаме МО четвърта седмица", призна Миланов.

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