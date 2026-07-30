Мавзолей от късноримската епоха откриха археолозите на Перперикон

Каменен мавзолей на влиятелен гражданин на Перперикон от късноримската епоха (III–V век) е новото архитектурно откритие на археологическия обект. Обектът беше представен от ръководителя на разкопките на скалния град на траките проф. Николай Овчаров, който подчерта, че това е единадесетият по ред разкрит мавзолей, който е с кръгла форма и с който се допълва картината на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон.

„В края на краищата наистина се оказва, че ние имаме некропол, какъвто по всяка вероятност не съществува никъде, поне открит досега, в Римската империя“, каза още проф. Овчаров.

Той допълни, че мавзолеят е с диаметър 7,80 метра. Запазен е прагът му, който е за двойна дървена врата. Градежът е от масивни каменни блокове. Монументът е бил покрит с купол от римски керемиди и тухли, за което свидетелстват откритите в него керемидени парчета. Той се намира в непосредствена близост до разкрития миналата година храм на Слънцето, както и до разкритата преди десетилетие християнска базилика.

Мавзолеят е единадесети, като входът му е ориентиран на изток като всички предходни, открити в Южния квартал. Върху руините му са били изградени средновековни жилища, за чийто строеж са използвани камъни от античната сграда. Въпреки това конструкцията е достатъчно добре запазена, за да бъде направена графична реконструкция.

Находката се появява в началото на втория месец от тазгодишните разкопки.

„В следващите седмици предстои да се установи връзката на мавзолея с останалите части от некропола и особено с известния отпреди години голям скален гроб, намиращ се непосредствено до него“, заключи проф. Овчаров.

(БТА)

